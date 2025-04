The Couple, Jasmine Carrisi commuove: “Essere figlia di Al Bano è difficile”

Jasmine Carrisi commuove a The Couple e parla delle sue difficoltà come figlia di personaggi famosi

Fonte: IPA Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi svela la sua fragilità in tv e per la prima volta parla delle difficoltà di essere figlia di genitori famosi come Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Fra i pregi di The Couple, il nuovo game show condotto da Ilary Blasi, c’è senza dubbio la capacità di mostrare lati inediti e segreti di personaggi famosi.

La fragilità di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi

Jasmine Carrisi ha deciso di aprirsi con il pubblico, raccontando la difficoltà di essere figlia di un vip come Al Bano. Classe 2001, la giovane è nata dal legame con il cantante e Loredana Lecciso. Da sempre ha avuto una grande passione per la musica e ha iniziato una carriera di cantante, complici anche i social, come Instagram e TikTok, dove è piuttosto popolare.

La scelta di esporsi però le ha causato moltissime critiche, spesso crudeli, che hanno creato un grande senso di insicurezza in Jasmine. Nel corso della settimana la giovane Carrisi, che partecipa a The Couple in coppia con Pierangelo Greco, ha confessato di voler conoscere meglio gli altri concorrenti, ma di avere molta difficoltà ad aprirsi e fidarsi degli altri.

“Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco – ha confessato Jasmine Carrisi -. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa? Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere”.

Jasmine ha spiegato come i continui pregiudizi, legati al fatto di essere figlia di personaggi famosi, l’abbiano inevitabilmente segnata. “C’è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla – ha svelato -. C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata. Ho sempre l’ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia. A volte vorrei essere trasparente. I miei, soprattuto mio padre, non mi ha mai messo pressione. Penso che sia perfetto”.

A Ilary Blasi, Jasmine ha svelato di essere in crisi e di sentirsi fragile. “Io sono sempre stata esposta, questo mi ha portata a chiudermi e a essere diffidente – ha detto -. Forse qui dentro posso crescere. Vorrei far emergere il mio lato bello. Mi disturba il fatto che non sembro predisposta verso gli altri. Sono molto severa con me stessa. Esigo troppo da me, forse dovrei essere quello che sono senza farmi troppe paranoie”.

Il successo di The Couple

The Couple si conferma dunque un ottimo prodotto televisivo in cui, grazie al ritmo giusto e alla grinta di Ilary Blasi, i concorrenti trovano il modo di raccontarsi con sincerità.

Jasmine Carrisi infatti non è stata l’unica a svelare le sue fragilità. Prima di lei anche le sorelle Irma e Lucia Testa si sono aperte con il pubblico riguardo il loro coming out e i pregiudizi presenti nello sport riguardo gli atleti omosessuali.

Confessioni forti pure per Antonino Spinalbese che ha parlato dell’amore per la figlia Luna Marì e del rapporto (ritrovato) con Belen Rodriguez.