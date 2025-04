L’olio di ricino per capelli è il rimedio definitivo anti-caduta: l’ho provato e questi sono i risultati

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Da TikTok a Instagram, tutti pazzi per l’olio di ricino per capelli. Un rimedio naturale che sarebbe in grado di rendere più folta e forte la chioma, prevenendo la caduta dei capelli.

Ma è davvero così? Affascinata dai poteri di quest’olio ho voluto provarlo e Amazon, ancora una volta, mi ha accontentato. Ho scelto un olio di ricino puro al 100% ottenuto con la spremitura a freddo.

Amatissimo su Amazon, mi ha attirato non solo per le ottime recensioni, ma anche per il prezzo super conveniente. Con lo sconto del 19% infatti costa circa 10 euro e – come svela chi già l’ha usato e confermo io – dura parecchio.

In più viene venduto con un imbuto, un pennello da ciglia e uno da sopracciglia per sfruttare il potere di quest’olio anche in altre zone del viso. Dopo aver studiato con attenzione il prodotto, dunque, sono passata all’azione.

Perché l’olio di ricino fa crescere i capelli

Conosciuto come castor oil, l’olio di ricino ha una consistenza densa e un colore intenso. È ricco di omega 6 e 9, dei grassi acidi essenziali che forniscono benefici nutrienti sia al cuoio capelluto che ai follicoli piliferi. Inoltre grazie all’alto contenuto di acido ricinoleico, permette di idratare, proteggere e fortificare la chioma, dalla cute sino alle lunghezze.

Applicato sulla chioma crea una pellicola protettiva che richiude le squame (sì, proprio quelle che creano l’effetto crespo), rendendo i capelli forti, sani e luminosi.

Come si usa l’olio di ricino per capelli

Il primo consiglio che mi sento di dare (confermato dall’esperta) per chi volesse iniziare a usare l’olio di ricino è di non utilizzarlo da solo. Allo stato puro infatti è piuttosto viscoso e appiccicoso. Questo significa non solo che è difficile da applicare, ma anche che rischiereste di utilizzarne troppo, provocando un effetto contrario.

Il segreto è quello di mescolare l’olio di ricino con un altro olio, ad esempio quello di mandorle o di cocco. In questo modo otterrete una miscela più fluida e semplice da usare.

Personalmente l’ho utilizzato in due modi. Come impacco pre shampoo, applicandolo con le dita sul cuoio capelluto e massaggiando, oppure sui capelli umidi, pettinando il prodotto da metà lunghezza sino alle punte.

Il tempo di posa dipende dalle singole esigenze, ma è chiaro che servirà almeno una mezz’ora perché agisca. In più massaggiando favorirete l’assorbimento del prodotto, sollecitando la sua azione con il calore delle dita.

Inoltre, se come me avete i capelli grassi, ricordatevi di lavarli con cura sotto la doccia, eliminando gli accumuli di prodotto con una doppia passata di shampoo e risciacquando bene la chioma.

La mia opinione

Ma la vera domanda è: l’olio di ricino per i capelli funziona davvero? Partirò da un presupposto: la costanza è fondamentale. Come accade per tutti i trattamenti beauty è essenziale dedicarci tempo ed essere costanti.

Ciò significa che se lo applicate una sola volta non vedrete dei risultati. Io ho scelto di applicarlo due volte a settimana e dopo un mese devo dire che i miei capelli apparivano già differenti.

Non solo ho notato la crescita più veloce (e quasi raddoppiata) dei baby hair, ma mi sono anche resa conto che i miei capelli sembravano più luminosi e forti, in particolare sulle lunghezze, già provate da tinte e da asciugature aggressive con il phon.

Il mio consiglio quindi è: provatelo! Acquistate questo olio di ricino e testatelo sulla vostra chioma, monitorando i risultati e riscoprendo la bellezza di capelli forti e sani.

