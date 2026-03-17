Idratazione profonda per 24 ore e una fragranza deliziosa alla vaniglia: ecco perché tutti ne parlano.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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Immagina l’aroma avvolgente di un dolce appena estratto dal forno, che si fonde con una texture ricca ma incredibilmente leggera. Se sei alla ricerca di un prodotto che trasformi la tua routine di idratazione in una vera e propria coccola sensoriale, la lozione corpo EOS Shea Better nella fragranza Vanilla Cashmere potrebbe diventare il tuo nuovo mai-più-senza.

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EOS Shea Better Vanilla Cashmere, la crema corpo che avrai voglia di mangiare

La vera magia di questo prodotto risiede nella sua piramide olfattiva. La descrizione ufficiale parla di note di vaniglia montata, muschio morbido e morbido caramello, ma la resa sulla pelle va ben oltre. Le più di 38mila recensioni entusiaste su Amazon che descrivono la crema, la paragonano a un delizioso cupcake alla vaniglia o, più precisamente, alla glassa bianca al burro vanigliato ( la famosa vanilla buttercream) tanto utilizzata in pasticceria per decorare le torte più golose. La genialità di questa fragranza sta nel fatto che, nonostante le premesse “pasticcere”, il profumo risulta caldo, accogliente e assolutamente non stucchevole, lasciando sulla pelle una scia deliziosa che ti accompagnerà per tutta la giornata.

Ma non si tratta solo di un buon profumo, perché questa crema “burro” è un vero e proprio concentrato di nutrimento. Promette e mantiene un’idratazione profonda di 24 ore grazie a una formula pensata per lenire anche le zone più secche del corpo, sfruttando l’azione di ben sette oli e burri nutrienti, tra cui spiccano il burro di karité naturale e l’olio di karité. Una delle caratteristiche più apprezzate è la sua incredibile stendibilità. Si applica con estrema facilità e si assorbe in un lampo, permettendoti di vestirti subito. Puoi dire addio ai fastidiosi residui appiccicosi o a quella sensazione di pesantezza tipica delle creme molto ricche: con questo prodotto la pelle risulta immediatamente morbida e setosa al tatto.

Dando un’occhiata agli ingredienti, troviamo un mix mirato a proteggere la pelle. La presenza di glicerina garantisce un’ottima ritenzione dell’umidità e lavora in sinergia con la vitamina E, un prezioso antiossidante. Per trasparenza, è giusto segnalare che la formula contiene anche petrolato, olio minerale e dimeticone; si tratta di ingredienti eccellenti per creare una barriera occlusiva ed evitare la disidratazione, ma chi preferisce una cosmesi totalmente priva di derivati del petrolio dovrebbe tenerne conto.

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Se ami la sensazione della “vanilla buttercream” sulla tua pelle da mattina a sera, c’è un’ottima notizia. Attualmente la lozione corpo EOS Shea Better è in offerta su Amazon. È il momento ideale per fare scorta o per testare per la prima volta quella che, per molte persone, è senza dubbio la migliore crema corpo in circolazione!