Questo siero viso all'acqua marina è la svolta beauty che stavate aspettando e che dona massima idratazione e luminosità alla pelle

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Massima idratazione con il siero alleato della pelle che non vorrete più lasciare

Quanto conta l’idratazione per il benessere e la bellezza della nostra pelle? Tantissimo! E durante l’estate e le giornate in cui il sole si fa rovente, ecco che mantenere idratata la pelle a un livello costante diventa ancora più importante. E se c’è un prodotto che vale la pena introdurre nella propria skincare routine, questo è senza dubbio il siero viso di Purito, Hydro Wave Deep Sea, Un vero boost di idratazione da utilizzare durante la cura della pelle mattutina e che vi garantisce il benessere costante di cui la cute ha bisogno per mantenersi sana, elastica e luminosa H24.

Offerta Purito Il siero viso idratante all’acqua marina

Un siero viso che dona idratazione e luminosità alla pelle

Un siero viso che ha una particolarità unica, il suo ingrediente di punta. Questo prodotto, infatti, è formulato con l’acqua del mare Gangwondo, che viene estratta da 605 metri di profondità e che fornisce alla pelle un boost di minerali essenziali per mantenerla sana e bella e con una leggera idratazione costante, che dura da mattina a sera e che si prende cura del vostro viso senza che nemmeno ve ne accorgiate.

Un siero che, una volta provato non vorrete più lasciare, che avvolge la pelle con uno strato idratante profondo e duraturo, e che proprio grazie ai suoi ingredienti diventerà il vostro miglior alleato per assicurarvi una pelle al top per tutta l’estate e oltre.

Gli ingredienti del siero di Purito

Un prodotto formulato con ingredienti di altissima qualità e che donano benessere costante alla pelle:

l’ acqua marina , ricca di sale e minerali e che ha effetti esfolianti, oltre a pulire e rimuovere le cellule di pelle morta dal viso e a combattere l’acne e la formazione di eventuali irritazioni;

, ricca di sale e minerali e che ha effetti esfolianti, oltre a pulire e rimuovere le cellule di pelle morta dal viso e a combattere l’acne e la formazione di eventuali irritazioni; la betaina che idrata, lenisce e ammorbidisce la cute, mantenendola a un livello ottimale di idratazione;

che idrata, lenisce e ammorbidisce la cute, mantenendola a un livello ottimale di idratazione; l’ adenosina , che aiuta a combattere le rughe già esistenti e a prevenirle, favorendo un aspetto della cute più giovane e luminoso,

, che aiuta a combattere le rughe già esistenti e a prevenirle, favorendo un aspetto della cute più giovane e luminoso, l’allantoina che agisce per lenisce, idratare e ammorbidire la pelle, favorendo la rigenerazione.

Offerta Purito Il siero viso idratante all’acqua marina

I benefici del siero viso Hydro Wave Deep Sea

Insomma, un vero boost di alleati per il benessere del vostro viso. Un siero che garantisce molteplici benefici per la pelle e che:

idrata e nutre in profondità la cute;

illumina il viso;

rigenera la pelle;

previene le irritazioni;

dona alla cute massima elasticità;

lenisce;

dona freschezza;

ecc.

E tutto lasciando una piacevolissima sensazione sul viso e garantendovi un effetto a lunga durata.

Se state cercando un prodotto che vi svolti la skincare, quindi, eccovi accontentate, perché il siero viso Hydro Wave Deep Sea di Purito è l’alleato che non sapevate di volere ma che trasformerà la vostra pelle con un mix di benefici immediati e con tutta la sicurezza di un prodotto dermatologicamente testato e vagano. Insomma, un siero viso che punta al benessere a 360° e che vale la pena acquistare ora.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale.