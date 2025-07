Protegge, intensifica l’abbronzatura e profuma la pelle. Lo spray solare dall’ingrediente tropicale è la crush beauty dell’estate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Quali sono quei profumi che fanno subito estate? Beh, senza dubbio quelli floreali, fruttati e dalle vibes tropicali. E se anche voi state cercando quella nota in più con cui entrare perfettamente nel mood della stagione, ecco che potete ottenerla con uno spray solare dal profumo tropicale che non solo dona alla pelle una piacevolissima profumazione che richiama alle isole caraibiche, ma che la idrata e la protegge dal sole allo stesso tempo, e con una grandissima efficacia.

Si tratta dello spray solare Monoï de Tahiti di Helan, una protezione corpo ad ampio raggio, dall’effetto trasparente e dalla profumazione che conquista ogni senso. Un prodotto perfetto per l’estate e per donarvi un fascino magnetico anche in spiaggia e con una spesa piccolissima visto che lo trovate adesso in sconto su Amazon.

Gli ingredienti dello spray solare Monoï de Tahiti di Helan

Uno spray solare pratico da usare e confortevole sulla pelle, indicato per proteggere la cute del corpo dai raggi solari e dai danni che posson causare, grazie alla sua protezione molto alta SPF 50+. Un prodotto dalla texture trasparente, che non unge e non appesantisce la cute e che le dona una piacevolissima nota profumata.

Un mix di ingredienti che richiamano alle atmosfere tropicali, come l’Olio di Cocco bio e gli estratti di burro di Karité, l’olio di Mandorle dolci, ricino e crusca di riso e di sesamo, ingredienti ricchi di sostante emollienti e vellutanti. Ma anche la vitamina E che protegge la pelle dai processi degenerativi dell’invecchiamento cutaneo e l’Oleil-Tirosina, un ingrediente utile per ottimizzare e prolungare la naturale abbronzatura intensificandone il colore e donandovi un aspetto radioso, sano e un colorito invidiabile.

Il Monoï de Tahiti, poi, ha delle incredibili proprietà emollienti, addolcenti e protettive, ed è lui a donare la caratteristica profumazione estiva di questo prodotto che una volta provato non vorrete più abbandonare.

Come agisce sulla pelle

Uno spray solare che non solo protegge la pelle con un SPF alto, ma che agisce anche a prevenzione, schermando la pelle dai danni del sole con un sistema filtrante innovativo, efficiente, fotostabile e rispettoso della biodiversità marina. E tutto questo mentre il riparatore cellulare di cui è composto protegge la cute dai raggi ultravioletti e dai raggi infrarossi. Come dire, volere di più è davvero difficile.

Un prodotto pratico e confortevole, facile da usare e che non lascia tracce bianche sulla cute. Uno spray e olio corpo che non unge e può essere comodamente utilizzato anche da chi pratica sport all’aria aperta, poiché non appesantisce la pelle e non favorisce la sudorazione.

Come si usa

Ma come si usa? Come un normalissimo spray corpo, vaporizzandolo sulla pelle e stendendolo bene con le mani per garantirvi una copertura totale e la massima protezione possibile, in ogni parte del corpo esposta al sole.

Un prodotto da provare, che protegge contro i raggi UVB e UVA, favorisce la riparazione cellulare e che rispetta la vostra cute ma anche l’ambiente marino, privo di sostanze tossiche e realizzato in armonia con la fisiologia cutanea, la natura, l’ambiente e il mondo animale. Insomma, un prodotto che si ama e da avere ora!

