Il Thai make-up è il trend trucco minimal e naturale. Come ricrearlo

Thai make-up, il trucco minimal e naturale da provare ora

Che il periodo degli eccessi stia lasciando il posto a look più minimal e naturali lo avevamo già capito, basti pensare alle ultime tendenze in fatto di skincare o di make-up, in cui gli ingredienti naturali e i colori nude sono andati per la maggiore. E se tanto abbiamo preso spunto dall’oriente e da Paesi come il Giappone o la Corea, ecco che anche la Thailandia ha qualcosa da dire in fatto di bellezza, e lo ha fatto conquistando i social con il Thai make-up.

Un’estetica che punta alla naturalezza e al minimalismo, a un trucco leggero, in cui il tanto decantato less is more è davvero uno stile di vita e in cui è la bellezza naturale a essere messa in risalto con i giusti prodotti, colori e attenzioni.

Cos’è il Thai make-up e come si fa

Ma di cosa si tratta per l’esattezza e come ricreare il thai make-up anche su di sé? Partiamo con il dire che questo trucco non presenta tratti netti, colori accesi o finish pesanti, ma è un beauty look che garantisce di sfoggiare una pelle luminosa e morbida, cosa che viene replicata anche per gli occhi.

Una variante del make-up soft glam, che prevede un velo di fondotinta a bassa o media coprenza, leggero e luminoso e una cura mirata delle sopracciglia, da colorare con due matite diverse, una più chiara da usare nella parte interna delle stesse e una tono su tono da applicare nella parte finale, la coda per intenderci. Un modo per rendere più piene le sopracciglia ma senza modificarne né la forma né il colore.

Una volta fatto, poi, è possibile impreziosire il proprio beauty look con un leggero contouring, che nel caso del thai make-up è facoltativo. Se utilizzate un correttore abbiate cura di sceglierlo e luminoso. Mentre per il blush, da applicare con uno strato leggere sotto agli occhi, è importante optare per una formulazione liquida o in crema e per colori come il corallo, il pesca e il rosa.

Infine, per garantirsi un effetto a lunga durata e per fissare il trucco, si utilizza un velo sottile di cipria in polvere libera, che deve essere usata a piccole dosi e picchiettandola delicatamente solo sulle zone interessate dal trucco e aiutandosi con un pennello morbido.

Gli occhi e le labbra nel thai make-up

Ed eccoci arrivare anche al trucco occhi, immancabile dettaglio per un beauty look a regola d’arte. E come si truccano nel thai make-up? Ovviamente optando per degli ombretti della palette dei rosa e pesca, che non siano troppo corposi o pigmentati e che garantiscano di ottenere un effetto soft sulla pelle. Un trucco che risulterà ancora migliore se sfumato sia sulla palpebra che sulla rima inferiore.

Infine, benissimo anche l’uso di un eye-liner o un kajal ma nei toni del marrone. Un prodotto con cui tracciare una linea sottile, che vi permetta di allungare gli occhi e che, a seconda dell’occasione, potete unire a un velo di ombretto glitterato e trasparente, per donare luce agli occhi ma sempre in perfetto mood thai make-up.

Come ultimo passaggio, poi, ecco le labbra, che in questo trucco potete impreziosire con un passata leggera di rossetto color corallo o rosa, da picchiettare e sfumare sulle labbra e andando a creare come un effetto sfocato impossibile da non amare all’istante, un dettaglio tipico del soft make-up e del suo vicino parente thai make-up.

