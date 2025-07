Harry e Re Carlo, perché William e Kate sono stati esclusi dall’incontro segreto

A Palazzo si starebbe lavorando per una riconciliazione con il Principe ribelle ma senza i Principi del Galles, ancora turbati dopo un anno particolarmente duro

La notizia di un incontro segreto tra i rappresentanti del Principe Harry e i principali collaboratori di Re Carlo ha fatto il giro del mondo. In tanti sono curiosi di sapere se davvero ci sarà la tanto agognata riconciliazione tra padre e figlio. Ma indubbiamente c’è un dettaglio che sta facendo discutere: che ruolo hanno in questa vicenda il Principe William e Kate Middleton? Sono stati intenzionalmente esclusi dalla narrazione della riconciliazione reale o c’è dell’altro?

William e Kate esclusi dall’incontro segreto tra Harry e Carlo

Questo vertice, a cui hanno partecipato il segretario alla comunicazione di re Carlo, Tobyn Andreae, e i responsabili delle pubbliche relazioni di Harry e Meghan, è stato definito il primo passo formale per provare a ricucire i legami tra i Sussex e la Royal Family.

Eppure, secondo un articolo di Radar Online, William e Kate non avevano alcuna idea di questo incontro. “Né loro né i loro rappresentanti sono stati invitati, e se lo fossero stati non ci sarebbero andati”, ha assicurato una fonte. “Non vogliono essere coinvolti in uno spettacolo di pubbliche relazioni”.

La coppia reale era appena tornata dalla finale di Wimbledon, vinta dal nostro Sinner, quando è diventato di dominio pubblico la notizia di un incontro segreto tra i collaboratori di Harry e Carlo.

“È significativo che William e Catherine non avessero alcun rappresentante all’incontro”, ha affermato l’insider per poi aggiungere: “Non sono stati informati, e il fatto che la notizia sia trapelata quasi subito dimostra perché mantengono le distanze. La fiducia è stata tradita”.

William non è (ancora) disposto a perdonare il fratello Harry

Da quando Harry e Meghan Markle si sono ritirati dai loro incarichi ufficiali nel 2020, i rapporti con i Principi del Galles si sono azzerati. L’intervista bomba a Oprah nel 2021, l’uscita di Spare nel 2023 e la docu-serie della coppia hanno gettato benzina su un fuoco che non accenna minimamente a spegnersi.

Soprattutto per William – come ribadiscono persone vicine all’erede al trono – il danno è andato oltre l’ego ferito. “William considera la lealtà più importante di ogni altra cosa. Una volta che quella se ne va, sei fuori”.

Le critiche mosse in Spare – da Catherine che avrebbe fatto piangere Meghan alle accuse di razzismo – hanno colpito particolarmente nel profondo. Sebbene William abbia risposto pubblicamente in modo insolito, affermando: “Non siamo affatto una famiglia razzista”, in risposta all’esplosiva intervista rilasciata dal fratello a Oprah, le ferite sembrano tutt’altro che rimarginate.

Kate Middleton, ancora in fase di recupero dalla sua battaglia contro il cancro, sta mantenendo un basso profilo anche questa estate. Chi è vicino alla famiglia ha chiarito che la sua salute e i figli rimangono l’obiettivo principale della Principessa. In questo contesto, le liti familiari appaiono indubbiamente estenuanti.

E forse è proprio questo il punto. La gola profonda ha descritto la fuga di notizie del recente incontro come un’ulteriore prova di fiducia tradita, non di rapporti ricuciti. “Non si tratta di grandi gesti. Si tratta di responsabilità, e questa manca ancora”.

Al momento non sono previsti ulteriori colloqui tra i due collaboratori e più di qualcuno vicino a William è convinto che, senza delle scuse significative da parte di Harry e Meghan, è improbabile che il futuro Re possa raggiungere una riconciliazione.