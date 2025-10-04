Re Carlo, Harry è furioso: “Notizie false sull’incontro con mio padre”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

L’incontro tra Re Carlo e Harry avvenuto lo scorso settembre a Clarence House fa ancora molto discutere, soprattutto perché alcune indiscrezioni sul contenuto del colloquio avrebbero mandato su tutte le furie il Duca del Sussex.

Re Carlo, l’obbligo del silenzio da parte di Harry

Pare che Re Carlo abbia accettato di incontrare suo figlio Harry dopo che quest’ultimo gli ha promesso che non avrebbe rivelato pubblicamente quanto si sarebbero detti, almeno per due anni.

È trascorso un mese da quel fatidico tè a Clarence House, nella casa londinese di Sua Maestà, e Harry non ha ancora spifferato nulla. Ma intanto le speculazioni su come sia avvenuto questo incontro si moltiplicano. E al Duca del Sussex proprio non va. Non si sa se è perché ha perso l’esclusiva sul contenuto del colloquio o se perché queste indiscrezioni lo metterebbero in cattiva luce.

Sta di fatto che Harry è furioso, stando a fonti a lui vicine, e questo non è mai un buon segno. Infatti, prima o poi scoppierà – come ha fatto in passato aggredendo verbalmente la Famiglia Reale in più di un’occasione.

La reazione incontrollata del Duca è ciò che più teme Carlo e il suo entourage. Ma per ora la sua rabbia è rivolta ai pettegoli che avrebbero messo in circolazione notizie diffamatorie su di lui.

Re Carlo, Harry furioso per le indiscrezioni

A far andare su tutte le furie il povero Harry sarebbero alcune indiscrezioni secondo le quali lui si sarebbe lamentato per la freddezza con cui si è svolto l’incontro con suo padre Carlo, sentendosi trattato come un visitatore ufficiale piuttosto che come un membro della famiglia.

Il Duca del Sussex pare abbia replicato in maniera feroce, smentendo categoricamente queste voci. Dell’accaduto hanno discusso alcuni commentatori reali in A Right Royal Podcast dove si sono interrogati sull’accaduto cercando di capire cosa sia realmente accaduto e chi abbia messo in giro questi rumors.

“Ciò ha innescato una sorta di guerra di parole tra le due parti. Ed è evidente che c’è molta frustrazione, sia da parte del Re che di Harry, per il modo in cui le cose vengono presentate dai media”. Di nuovo viene data la colpa a Harry, perché si sarebbe esposto troppo mediaticamente. “il problema è che è Harry a fare rumore, è la visita di Harry a fare rumore, è la sua intervista con il Guardian un paio di giorni dopo che attira molta attenzione”.

La soluzione sarebbe, stando agli esperti, nel silenzio stampa da parte del Duca, ma è difficile che ci riesca. Però, se si sforzasse, potrebbe più facilmente ottenere un invito a Sandringham per Natale. Anche se difficilmente Harry potrà andarci, visto che Meghan è contrarissima a tornare in Inghilterra.