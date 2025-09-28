Harry infuriato svela il regalo che ha fatto a suo padre Carlo

Emergono nuovi dettagli sull'incontro tra il Principe e il Re: è stata tirata in ballo anche Meghan Markle, da anni considerata l'artefice della rottura reale

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Principe Harry

Il recente incontro tra il Principe Harry e Re Carlo continua a far discutere. Nelle ultime settimane si è detto tutto e il contrario di tutto. Ma le recenti indiscrezioni – quelle che sussurrano di un confronto freddo e impersonale – hanno mandato su tutte le furie il 41enne che tramite un portavoce ha seccamente smentito, definendo la narrazione “categoricamente falsa”.

Harry dice la verità sull’incontro con Re Carlo

Il Principe Harry ha rilasciato una dichiarazione in cui rifiuta qualsiasi speculazione sul tono e sugli eventi dell’incontro privato con suo padre, Re Carlo. Un portavoce del marito di Meghan Markle ha dichiarato: “Le recenti notizie sul punto di vista del Duca sul tono dell’incontro sono categoricamente false“. Secondo il Duca di Sussex fonti anonime starebbero cercando di danneggiare il suo rapporto con il monarca.

Ha così continuato fornendo una contro-narrazione degli eventi: “Le citazioni a lui attribuite sono pura invenzione alimentata, si può solo supporre, da fonti intenzionate a sabotare qualsiasi riconciliazione tra padre e figlio. Presumibilmente, quelle stesse fonti hanno anche scelto di rivelare che sono stati scambiati dei doni”.

La reunion è avvenuta a Clarence House, a Londra, il 10 settembre. Harry e Carlo si sono rivisti dopo quasi due anni di lontananza. Diversi resoconti hanno raccontato di un faccia a faccia rigido, ma il Principe ha smentito questa versione dei fatti, confermando invece che l’incontro è stato caloroso e non sono mancati i regali personali.

Il portavoce ha infatti concluso: “Sebbene avremmo preferito che tali dettagli rimanessero privati, per motivi di chiarezza possiamo confermare che è stata consegnata una fotografia incorniciata, tuttavia l’immagine non raffigurava il Duca e la Duchessa”.

Harry ha donato a suo padre una foto incorniciata dei suoi figli, il Principe Archie, 6 anni, e la Principessa Lilibet, 4. Pare che i bambini prossimamente arriveranno nel Regno Unito proprio per incontrare il nonno con il quale non hanno ad oggi alcun tipo di rapporto.

È stato inoltre smentito il fatto che Harry sia intenzionato a creare una frattura tra Carlo e William. “Sciocchezze”, ha assicurato il rappresentante. Certo, il legame tra fratelli è ancora gelido ma il Duca di Sussex sembra intenzionato più a riavvicinarsi al padre malato che a creare ulteriori contrasti tra sovrano ed erede al trono.

Harry perdonato a metà da Re Carlo

Stando a quanto sussurrato da alcuni royal expert, l’incontro tra Harry e Carlo è andato molto bene ma non cambierà troppo le cose. Almeno sul punto di vista istituzionale. Il Re intende infatti rispettare l’accordo di Sandringham del gennaio 2020, che ha stabilito i termini per l’abbandono da parte del suo secondogenito dai doveri della famiglia reale.

Ciò esclude un ruolo ibrido “metà dentro, metà fuori” per Harry, che ha lasciato il Regno Unito con Meghan Markle per vivere a Montecito, in California.

“Il Re è un uomo indulgente, ma è stato assolutamente chiaro nel sostenere la decisione della sua defunta madre secondo cui non possono esserci membri della famiglia reale che lavorano, ‘metà dentro e metà fuori'”, ha detto una fonte reale al Daily Mail.

Allo stesso tempo, pare che Harry, secondo persone vicine al Principe, non abbia alcuna intenzione di tornare a ricoprire un ruolo ufficiale. Un insider ha inoltre sottolineato che “il viaggio di ritorno è servito a concentrarsi sui suoi patrocini e a sostenere le sue buone cause, ma anche a ritagliarsi del tempo per incontrare familiari e amici”.