Meghan Markle ha preso parte alla sfilata di Balenciaga e il direttore creativo della maison ha spiegato com'è stata organizzata la sua presenza

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Meghan Markle

Meghan Markle ha preso parte all’ultima settimana della moda parigina, dopo un periodo di lontananza dai red carpet, in cui si è dedicata, a tempo pieno, alla sua nuova azienda di prodotti per la casa As Ever. La Duchessa di Sussex, quindi, ha deciso di tornare sotto i riflettori e sulle pagine di tutti i giornali, dimostrando al mondo di essere una vera e propria protagonista dello show business internazionale.

In molti hanno definito questo suo ritorno sulle scene come una vittoria e la prova evidente che l’allure della moglie di Harry d’Inghilterra non si sia spenta. Ma una recente intervista del direttore creativo di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, ha messo qualche ombra sull’apparizione trionfale di Meghan Markle a Parigi, visto che l’esperto di moda ha spiegato nei dettagli com’è stata stabilita la sua partecipazione al defilé.

Secondo lo stilista, la Duchessa di Sussex avrebbe chiesto in prima persona di essere invitata e, quindi, non sarebbe stato il brand di moda e il suo direttore creativo a volerla fortemente per la sua capacità di dare un ritorno d’immagine positivo al marchio con la sua presenza alla sfilata.

Meghan Markle, l’auto-invito da Balenciaga

Meghan Markle, negli ultimi tempi, ha lasciato il suo profilo da esperta di cucina e regina del focolare domestico, che si è costruita faticosamente negli ultimi anni, per tornare a essere una protagonista di eventi e red carpet internazionali lontani da casa, con l’allure patinata con cui è diventata famosa, quando svolgeva l’attività di attrice.

Meghan Markle, in particolare, ha scelto di presenziare alla Paris Fashion Week 2025, assistendo alla sfilata di Balenciaga, curata dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Per prendere parte all’importante momento di moda, la Duchessa di Sussex ha scelto un outfit completamente bianco, passando, invece, al nero per il party successivo.

Pierpaolo Piccioli, intervistato a distanza di qualche giorno dall’evento da The Cut, ha svelato come è stata organizzata la presenza di Meghan Markle al defilé. Il direttore creativo ha rivelato di essere stato contattato direttamente dall’attrice, desiderosa di prendervi parte: “Meghan e io ci siamo conosciuti qualche anno fa e da allora ci siamo scambiati dei messaggi. Mi ha contattato e mi ha detto che le sarebbe piaciuto molto venire alla sfilata. Non c’è stata nessuna strategia o grande orchestrazione. Non ho detto a nessuno che sarebbe venuta perché volevo che rimanesse una sorpresa. Nella moda, le vere sorprese sono rare, e questa è stata bellissima”.

Meghan Markle, l’amicizia con Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli ha rivelato a The Cut che è stata la stessa Meghan Markle a chiedere di partecipare alla sfilata di Balenciaga e ha aggiunto anche dei dettagli sulla loro conocenza, dicendo che si sono, negli anni, scambiati dei messaggi. Anche questo racconto dello stilista sembra troppo lontano da quello fatto dalla stessa Duchessa a riguardo, attraverso il suo portavoce, come riportato da Vanity Fair: “Ammira da tempo la maestria artigianale e l’eleganza moderna di (Pierpaolo), e stasera non è stato diverso. Questa serata rappresenta il culmine di molti anni di arte e amicizia, che si riflettono nel sostegno della duchessa al nuovo capitolo creativo di Pierpaolo da Balenciaga”.