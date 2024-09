Beatrice Borromeo da Dior, gonna con spacco da 3.800 euro e stivaloni neri

Alla Paris Fashion Week Beatrice Borromeo seduce con un look di Dior composto da giacca gioiello, gonna kilt rivisitata e stivali alti al ginocchio

Fonte: IPA Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo catalizza l’attenzione alla Paris Fashion Week durante la sfilata di Dior. La moglie di Pierre Casiraghi indossa un look grintoso con gonna a portafoglio e stivaloni neri, che appartiene alla collezione autunno inverno 2024 della maison francese di cui è brand ambassador.

Beatrice Borromeo alla Paris Fashion Week: il look Dior

Quando Beatrice Borromeo arriva agli eventi di Dior, tutte le altre ospiti vengono messe in ombra. È accaduto anche lo scorso anno, sempre in occasione della Paris Fashion Week di settembre. Allora era accompagnata da suo marito, Pierre Casiraghi e indossava un abito impalpabile, molto bon ton. Nel 2024 invece è arrivata sola alla sfilata, indossando un outfit decisamente rock per il suo stile molto più pacato, ovviamente interamente firmato Dior.

Fonte: IPA

Beatrice Borromeo è più che un ospite alla sfilata primavera-estate 2025 di Dior. Infatti, da anni lei è il volto della maison, così come sua cognata Charlotte Casiraghi è brand ambassador di Chanel. Dunque, le due donne si contendono la scena a Parigi durante la settimana della moda.

Beatrice Borromeo, la gonna kilt da 3.800 euro

Sarà difficile da superare il look scelto dalla Borromeo. Vediamolo pezzo per pezzo. Beatrice ha indossato un dolcevita nero che ha abbinato a una magnifica gonna midi, color cammello, in lana vergine e mohair beige, che appartiene alla collezione autunno-inverno 2024-2025. Si tratta di un modello a portafoglio, una sorta di kilt con chiusura laterale e spilla d’oro, che presenta sul davanti la scritta in nero Miss Dior Graffiti. La gonna è ispirata alla prima collezione prêt-à-porter di Dior, del 1967. Il costo? 3.800 euro.

Beatrice Borromeo, stivali alti seducenti

La midi skirt è stata abbinata a una giacca lunga, sempre color cammello, monopetto con bottoni neri, in coordinato con la gonna. Completano il look degli stivali alti fino al ginocchio, in pelle nera, e senza tacco, tanto grintosi quanto seducenti, perché perfetti da indossare con lo spacco laterale, l’iconica Lady Dior Bag e degli occhiali da sole.

I gioielli sono discreti, da notare gli orecchini a goccia in oro. Anche il make up è naturale: rossetto rosa tenue, ombretto beige e eyeliner nero per esaltare gli occhi blu.

