“Charlene di Monaco incinta”, a Firenze nasconde il pancino: abito da 6.308 euro

Fonte: IPA Charlene di Monaco, i look strepitosi a Firenze

Charlene di Monaco sarebbe incinta per la seconda volta e ha accompagnato Alberto a Firenze in occasione del 160esimo anniversario del consolato monegasco nel capoluogo toscano. La Principessa ha brillato durante la serata di gala con un abito di paillettes e tulle trasparente di Akris che costa 6.308 euro. Mentre per il tour in città ha optato per un completo beige dalla blusa rimborsata che strategicamente nasconde il pancino.

Charlene di Monaco incinta: tour a Firenze

I rumors della gravidanza di Charlene di Monaco si inseguono dall’inizio di aprile, ossia da quando la moglie di Alberto ha destato sospetti con delle forme arrotondate che potevano annunciare una dolce attesa, durante la messa in memoria del Principe Ranieri. Poi a Pasqua è sparita e il Palazzo non ha condiviso nemmeno un ritratto ufficiale dei Principi, come è solito fare.

Charlene di Monaco, il tailleur bianco di Emporio Armani

Infine Charlene è ricomparsa con Alberto a Firenze. La coppia si trova in Toscana per celebrare il 160esimo anniversario dall’apertura del consolato del principato in città. La coppia ha incontrato il Presidente della sezione italiana della Fondazione Principe Alberto II. Per l’appuntamento Charlene ha indossato un tailleur pantaloni bianco di Emporio Armani con camicia sbracciata. Dettaglio non trascurabile, la Principessa ha scelto un modello morbido con blazer ampio e pantaloni a palazzo.

Charlene di Monaco, il completo che nasconde il pancino

I due hanno incontrato poi diverse celebrità tra cui Andrea Bocelli di cui sono amici. Per il tour nel centro di Firenze con il celebre cantante, Charlene ha optato per un completo giacca e pantaloni di Emporio Armani.

L’ensemble, in tessuto jacquard sfumato, color tortora, è composto da una blusa a girocollo, con zip e tasche laterali, molto morbida e rimborsata in vita, ideale per nascondere forme sospette. Allo stesso modo i pantaloni ampi hanno l’elastico in vita, perfetti per adattarsi a qualsiasi rotondità. Costo del look made in Italy? 1.267 euro. Charlene lo completa con un paio di décolleté chiare.

Fonte: IPA

La Principessa è apparsa di buonumore, sorridente ma non ha mai lasciato il braccio di Alberto durante la loro passeggiata, quasi volesse aggrapparsi a lui come il suo sostegno e nascondere una qualche fragilità.

Charlene di Monaco, abito di paillettes e trasparenze di Akris

Terminata la visita, nell’agenda dei Principi era prevista una cena di gala a scopo benefico alla presenza di oltre 300 invitati, nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze. Charlene ha letteralmente brillato indossando un abito da sera lungo, a trapeziom in paillettes nere con maniche lunghe in tulle trasparente. Per l’occasione formale la moglie di Alberto ha scelto, come prevedibile, il suo brand preferito, Akris. Il vestito vale 6.308 euro. La Principessa lo ha abbinato a dei piccoli orecchini a lobo con brillanti e ha indossato i suoi preziosi anelli, ma nessun altro gioiello.

Fonte: Ansa

Durante la cena, Alberto ha ricevuto in dono alcuni ritratti di sua madre Grace Kelly realizzati negli anni Cinquanta da Nano Campeggi per alcuni dei suoi più importanti film.

Fonte: IPA

Charlene è sempre stata accanto al marito e dove le era consentito ha cercato il contatto fisico, aggrappandosi al suo braccio. La Principessa ha cenato accanto a lui e ha posato per le foto ufficiali, ma è apparsa più stanca e più seria, quasi come se si sentisse a disagio.