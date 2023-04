Charlene di Monaco privata della sua tiara di diamanti: la più preziosa nella storia

Charlene di Monaco si è vista “defraudata” della sua tiara più preziosa, quella realizzata appositamente per lei in occasione del suo matrimonio con Alberto nel 2011. È stato infatti vietato alla Principessa di indossarla all’incoronazione di Re Carlo.

Charlene di Monaco, il divieto di Re Carlo

Dunque, anche Charlene di Monaco è costretta ad adeguarsi al dress code imposto da Carlo III per la sua incoronazione che avverrà il 6 maggio. Sono rarissime le occasioni di partecipare a una cerimonia così solenne e secondo tradizioni secolari in tali circostante i nobili sfoggiano i più preziosi diademi e le più alte onorificenze.

Fonte: Getty Images

Ma questa volta non sarà così. Per espresso desiderio del nuovo Re, la procedura è stata snellita e tutti gli aspetti più pomposi e antiquati eliminati. Tra questi sono state bandite le pellicce di ermellino, se non quello sintetico usato dallo stesso Sovrano, le calze di nailon per gli uomini e le tiare per le donne. Anche se quest’ultimo provvedimento pare sia stato il meno gradito. Persino Kate Middleton si sarebbe risentita del fatto di non poter indossare un diadema, tanto che sta contrattando col Palazzo per poter portare almeno una coroncina.

Anche Charlene di Monaco probabilmente non è molto felice di rinunciare alla possibilità di indossare la sua tiara. Il suo gioiello infatti è molto particolare. Innanzitutto, è stato realizzato appositamente per lei, non lo ha ereditato ma è, potremmo definirla così, la sua corona personale per la quale suo marito Alberto non ha badato a spese, dato che si dice sia la più preziosa nella storia.

Charlene di Monaco, la tiara Diamond Foam

Si chiama tiara Diamond Foam ed è stata realizzata in occasione del matrimonio di Charlene e Alberto nel 2011. Da allora la Principessa non l’ha mai più indossata e certo l’incoronazione di Carlo sarebbe stata un’ottima circostanza per recuperarla dallo scrigno.

Fu disegnata da Lorenz Bäumer, il gioielliere di Place Vendôme a Parigi. Il suo bozzetto fu scelto tra quelli di tanti altri famosi orafi. Il segreto del suo successo, come ha spiegato Bäumer, fu quello di essersi ispirato al mare, un elemento che sia Charlene che Alberto amano particolarmente. “Disegnare la tiara per la Principessa Charlene è stata una sfida interessante. Si è trattato di una competizione con la presentazione anonima dei bozzetti che metteva ogni concorrente allo stesso livello; il Principe Alberto e la futura Principessa li hanno visionati e hanno scelto il mio per il giorno delle nozze” Ha proseguito il gioielliere: “Io amo l’oceano, vado in surf, la Principessa ama l’acqua ed è una nuotatrice, e a Monaco c’è il mare, quindi mi è sembrato naturale che tutto questo venisse rappresentato nella tiara”.

Fonte: Getty Images

La tiara Diamond Foam, letteralmente spuma di diamanti, è a forma di struzzo d’acqua. È composta in oro bianco e diamanti per un totale di 60 carati, il più grande pesa da solo 8 carati. Il diadema può essere smontato in modo da formare due spille. Come riporta Marie Claire, quella di Charlene, secondo alcuni esperti, non sarebbe propriamente una tiara ma una aigrette, un ornamento per fasce o cappelli che si usava negli anni Trenta.

Per la precisione Charlene indossò ancora la sua tiara dopo il matrimonio, per posare in alcune foto insieme a Lorenz Bäumer ma non la portò più in nessun altro evento pubblico.