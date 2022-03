Dimmi che calzini porti e ti dirò chi sei 🙌

I calzini non sono più un accessorio invisibile, un qualcosa che deve essere necessariamente coordinato all’outfit ed è quasi meglio se non si vede, anzi! Oggi i calzini si scelgono con la stessa cura che si presta a qualunque altro capo. Vediamo insieme qualche idea di look per sceglierli ed indossarli.

Colorati e con i sandali alti

Più si vedono e meglio è! La combinazione calzino colorato e sandali funziona se avete caviglie e polpacci sottili, perché attirerà l’attenzione su questa parte del vostro corpo. In più, il calzino tende ad allargare otticamente la caviglia, soprattutto se colorato o in fantasia. Potete abbinarlo al vostro look, giocare con i ton sur ton o scegliere un colore completamente a contrasto.

Bianchi in spugna e con le sneakers

Super cool, da portare sia con la gonna in versione sbarazzina, che con la tuta over, che con i pantaloni o i jeans. Il look che otterrete sarà estremamente casual e rilassato, quindi via libera a capi sportivi, denim, felpe con cappuccio, t-shirt stampate e pantaloni cargo. La combo perfetta? Calzino bianco e sneakers bianche, per un look street style very Eighties.

Con il mocassino

Calzino e mocassino sono un’abbinata vincente, da sempre. Non vuol dire che debba essere noiosa, per forza preppy o bon ton: se il mocassino è chunky il look immediatamente diventa easy e street style. Se volete alleggerire il tutto e renderlo ancora più cool, indossate un crop top sotto ad un blazer e una gonna midi: decontestualizzare e la chiave vincente.

Al ginocchio con le scarpe basse

Il calzettone al ginocchio richiama immediatamente alla mente il gusto old school, ma potete sdrammatizzarlo in modo facile con sneakers o mocassini carenati. Potete indossarli con una gonna sopra il ginocchio o, ancora meglio, con una gonna midi che lasci intravvedere che il calzino in realtà è un calzettone. Unica raccomandazione: questo genere di calzini, indipendentemente dal fatto che siano o meno in fantasia o più o meno colorati, tendono ad allargare otticamente il polpaccio. Tenetelo in considerazione quando assemblate il vostro look, preferendo quindi, magari una gonna midi, rispetto ad una mini.