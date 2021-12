Very Peri: come abbinare il colore Pantone del 2022

Il Pantone Color Institute ha da poco eletto il colore dell’anno 2022: si tratta di un particolare punto di blu chiamato Very Peri. Vediamo insieme come abbinarlo in modo chic!

Premessa

Cito dal sito di Pantone Color Institute:

“Abbracciando le qualità dei blu ma possedendo allo stesso tempo un sottotono viola-rosso, PANTONE 17-3938 Very Peri mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un’espressività fantasiosa. La complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi.”

Si tratta di un colore freddo, che può venire abbinato sia con tonalità calde che fredde, più o meno intense, a seconda dell’effetto che si vuole ottenere. Vediamo insieme qualche idea di look!

Come abbinare il Very Peri, colore Pantone 2022: con i grigi e il blu

I colori come i grigi o il blu possono aiutare a smorzare la luminosità di questo colore, che, anche se non è particolarmente brillante, attira comunque l’attenzione. Tutta la gamma dei grigi, ma anche il nero o il blu, sono perfetti per questo punto di blu che tende al viola.

Come abbinare il Very Peri, colore Pantone 2022: con i neutri e il ton sur ton

Potete abbinare il Very Peri anche con tutta la gamma dei neutri, che vi aiuterà a rendere più portabile questo colore, potete anche giocare di sovrapposizioni e provare con diverse sfumature più o meno brillanti di viola, da declinare nei capi complementari, ma anche begli accessori.

Come abbinare il Very Peri, colore Pantone 2022: in versione paillettata

Le paillettes aggiungono un tocco di luce a qualunque outfit! Anche nel caso del Very Peri le paillettes funzionano benissimo! Potete pois sdrammatizzare l’insieme con il denim (altra opzione che funziona praticamente sempre) e con un accessorio neutro. Se vi piace l’idea, potete riprendere il colore del capo in paillettes con un altro elemento del vostro look.

Come abbinare il Very Peri, colore Pantone 2022: con i colori caldi

Anche se questo colore è freddo, funziona molto bene anche con sfumature più calde, rendendole briose e accattivanti. In fondo, questo è stato definito proprio un colore allegro e gioioso: perfetto per farci affrontare con l’umore giusto l’anno che abbiamo davanti!