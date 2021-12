Colore Pantone 2022: Very Peri. Simbolo e significato

Lady Gaga, gli outfit pazzeschi alle premiere di House of Gucci

Anche il 2022 ha il suo colore di tendenza. La scelta di Pantone Color Institute per il Colore Pantone 2022 è ricaduta su Very Peri. Si tratta di una particolarissima sfumatura si blu, che si fonde con il viola e il rosso e che vuole essere rappresentativa del complesso momento storico che stiamo vivendo, tra isolamento e voglia di ripartire.

La scelta annuale della tonalità Color of The Year è molto importante ed attesa perché rappresenterà di fatto la prima grande tendenza dell’anno successivo, ovvero quel colore che ispirerà e contaminerà non solo il settore della moda, ma anche quelli dell’interior e del graphic design.

Very Peri, simboli e significato del Color of The Year 2022

Very Peri viene descritto da Pantone come: “Una dinamica tonalità di blu pervinca con un vivificante sottotono rosso violaceo. Fonde la fedeltà e la costanza del blu con l’energia e l’eccitazione del rosso. Un nuovo colore Pantone la cui presenza dinamica e innovativa incoraggia l’inventiva e la creatività personali. PANTONE 17-3938 Very Peri, la più allegra e calda di tutte le tonalità di blu, introduce un potente mix di novità”.

Una nuance particolarmente calda e innovativa che mixa la calma del blu all’energia del rosso e che nelle intenzioni di Pantone Color Institute vuole riflettere appieno il fenomeno Phygital, un incontro tra spazio fisico e digitale che viviamo ogni giorno.

In pratica, Very Peri vuole essere un colore che più di altri rappresenta quella fusione tra mondo digitale e reale che viviamo quotidianamente e che attraversa tutti gli aspetti della nostra vita. Inoltre, Very Peri è nella visione di Pantone, un nuovo modo di intendere il blu, colore rassicurante e calmante per eccellenza, “per la sua attitudine gioiosa e vivace e la presenza dinamica che incoraggia la creatività e l’immaginazione” ha spiegato Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute.

Così Very Peri diventa simbolo della voglia di rimettersi in moto, in maniera creativa e fantasiosa e della volontà di accogliere quest’epoca di cambiamento.