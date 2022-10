Fonte: Getty Images, Kaos, Velasca, Hinnominate, Boyy, Morfosis Come abbinare la borsa secchiello: ecco 5 idee

La borsa secchiello è un must have autunnale, soprattutto se è in pelle. Ce ne sono davvero di tutti i tipi: grandi e mignon, con chiusura con la zip, con la tracolla lunga o corta, da portare a mano o al gomito. Insomma, potete sceglierla a seconda del vostro stile, ma anche dei vostri gusti e d quante cose dovete metterci dentro! Ecco qualche idea per portarla e abbinarla con stile.

Borsa a secchiello: con l’abito stampato

Se volete un look femminile, potete abbinare la vostra borsa a secchiello con un abito stampato. Il mio consiglio, se volete renderla il focus del vostro outfit, è quello di sceglierla in un colore a contrasto, completamente diverso da quello dell’abito. Gli altri accessori invece si intoneranno ad una delle sfumature del vestito.

Borsa a secchiello: casual con i kombat boots

Se preferite un look più casual, potete abbinare la borsa a secchiello ad un paio di kombat boots, da mettere anche sotto ad un outfit più femminile. Ad esempio, potete scegliere un cappotto classy chic con il collo in ecofur e completare l’insieme con stivali al ginocchio e una borsa a secchiello micro.

Borsa a secchiello: sportiva con la giacca in pelle

La borsa a secchiello, al di là di essere glam, è anche molto pratica: è capiente e, avendo il fondo rigido, permette agli oggetti di restare dove li posizioniamo, senza scivolare all’interno. Per questo si adatta benissimo anche a look più sportivi, come nel caso di giacche o blouson in pelle, da completare con sciarpe informali, oppure, se siete in viaggio, con shopper a tracolla.

Borsa a secchiello: classy in pendant

La borsa a secchiello può essere portata anche in versione super classy, in pendant con il nostro look, quindi riprendendone i colori, come vediamo nella foto sotto. Il mix di bianco e nero è un ottimo esempio, ma potete anche optare per un ton sur ton sui toni del cuoio o del bordeaux: sarà comunque d’effetto.

Borsa a secchiello: Brit style con la gonna a quadri

La gonna può essere lunga, midi o mini, a pieghe o a tubino, ma se è a quadri e se sulle spalle ci aggiungete un trench, la borsa a secchiello sarà l’accessorio perfetto per un look Brit style. Completate il look con un paio di stivali da gusto seventies e sarete perfette.