Bianco e nero: la combinazione che funziona sempre!

Fonte: 57London, Gaelle, Kaos, Rinascimento, Francine, Hinnominate Black and white: idee di look in bianco e nero

Il bianco e il nero sono un classico che funziona sempre, soprattutto andando verso l’autunno, quando le temperature scendono ma non fa ancora così freddo da obbligarci a stratificare troppo il nostro outfit! Ecco qualche idea di look a tema bianco e nero da indossare subito.

Bianco e nero: look da ufficio

Un blazer bianco su un paio di pantaloni neri, o una camicia bianca su una gonna a tubino nera… ma anche un blazer bianco e nero! Da accessoriare sempre in black and white oppure con un tocco di colore.

Bianco e nero: look easy chic

Una camicia con le rouches aggiunge sempre quel tocco di stile chic che rende un look immediatamente più ricercato. Per renderla meno leziosa, portatela con un paio di pantaloni neri e accessori timeless. L’insieme sarà perfetto anche per un look business più sofisticato del solito.

Bianco e nero: look casual

Una jumpsuit bianca è perfetta con accessori total black per un look casual, ideale per un pomeriggio di shoppping in città o per una seduta di chiacchiere con le amiche per le vie del centro.

Bianco e nero: look glam

La camicia bianca è un must have: potete portarla per rendere super glam anche un abito ricercato, come un corpetto e una gonna in voile o pizzo. Per evitare di appesantire il look, meglio optare per accessori minimal, come una pochette micro e scarpe basse.

Bianco e nero: look cool

Le righe funzionano sempre e hanno il giusto tocco di coolness per rendere il look particolare e ricercato ma sempre senza strafare. Non vi serviranno altre fantasie o pezzi particolari: il vostro capo a righe black and white sarà il focus del vostro look.