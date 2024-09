Fonte: IPA Gianmarco Chiocci, direttore del Tg1

È una dei “mezzi busti” più amati del Tg1. Parliamo di Paola Cervelli, oggi tra i volti più apprezzati del telegiornale di Gianmarco Chiocci e la prima ad andare in onda con il pancione. A rivelarlo è stata lei, dato che nessuno si era accorto della bella novità, e non potrebbe essere più felice di poter continuare il suo lavoro prima della nascita del suo secondogenito che è prevista per dicembre 2024.

Chi è Paola Cervelli

Giornalista brillante e di grande competenza, è conosciuta principalmente per il suo ruolo di inviata parlamentare al Tg1. Nata il 25 febbraio 1976 a Roma, ha coltivato fin da giovane una passione per il giornalismo, conseguendo una laurea in Scienze Politiche alla LUISS di Roma e successivamente frequentando la Scuola di Giornalismo di Perugia. La sua carriera inizia con uno stage nella sezione di cronaca de Il Giornale, passando poi per esperienze al GR Parlamento e al TG regionale del Lazio.

Il suo approdo in Rai avviene nel 2009, quando inizia a lavorare per Rainews24, un canale di informazione continua della Rete nazionale. Da quel momento la sua carriera decolla, portandola a lavorare per la radio Rai, fino a raggiungere il Tg1, dove si distingue per il suo ruolo di inviata in Parlamento. È particolarmente apprezzata per la sua professionalità e dedizione, elementi che emergono chiaramente durante i suoi collegamenti per importanti eventi politici italiani. Ha raccontato, in diverse interviste, come il giornalismo per lei non sia solo un lavoro, ma una vera e propria passione. Proprio grazie a questa determinazione, è riuscita a raggiungere posizioni di rilievo all’interno della tv nazionale che oggi rappresenta con grande orgoglio.

La vita privata

La vita privata di Paola Cervelli è piuttosto riservata. Non si sa molto riguardo un eventuale marito o compagno, ma è noto che è madre di un bambino, Leo, e che aspetta un secondo figlio, la cui nascita è prevista per dicembre 2024. Cervelli ha condiviso di rado informazioni personali sui social media, mantenendo una linea di riservatezza che caratterizza molte figure pubbliche del mondo dell’informazione. Tra le curiosità sulla sua vita, Paola è amante degli animali e ha un gatto di nome Thelma. Nonostante sia una figura professionale seria e concentrata, nei suoi spazi personali ama condividere momenti di relax e affetto con la sua famiglia che rimane al centro della sua vita.

La sua carriera ha subito una svolta quando le fu proposto di condurre il Tg1 in sostituzione di una collega. Paola Cervelli ha raccontato di essere sempre molto attenta alle chiamate di lavoro e di aver colto immediatamente questa importante opportunità che ha segnato un momento chiave del suo percorso professionale. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, dal 2024 promosso in prima serata, ha infatti raccontato: “Vivo attaccata al cellulare. Mi si è spento solo una volta, lasciandomi un pomeriggio di libertà. Quel telefono che non squillava mi lasciò perplessa, visto che con il cellulare io ci lavoro e sono connessa quasi senza sosta. Ma penso: sarà stata una giornata tranquilla. La sera si riaccende il telefono e trovo un sacco di chiamate del direttore Mario Orfeo che mi cercava. Richiamai al volo, scusandomi, e accettai subito la proposta che ha dato una svolta alla mia carriera”.