Fonte: iStock Libri da leggere a giugno 2025: otto storie indimenticabili

Storie da brividi, come solo i migliori maestri della suspense sanno creare, oppure d’amore di quelle che fanno sorridere, riflettere e che sanno giocare con le nostre emozioni. E ancora saggi, libri che sono diventati dei veri e propri cult e volumi che racchiudono riflessioni su altre storie.

I libri da leggere nel mese di giugno portano la firma di autori eccezionali del panorama nazionale e internazionali, donne e uomini capaci di racchiudere nelle pagine di una storia tutte le sfaccettature di una vita. Che ci invitano a pensare, a ragionare, ma anche a sognare e a viaggiare lontano, fino a dove è capace di portarci la fantasia.

Otto titoli di libri da leggere a giugno, durante le prime ferie e le prime fughe, per trovare tra le pagine ciò che stiamo cercando o per lasciarci portare alla deriva da una storia emozionante e sorprendente.

1991. La prima indagine di Franck Sharko di Franck Thilliez

È il maestro del thriller, quello che scrive storie che ti tengono sveglia la notte, che ti fa ghiacciare il sangue nelle vene e che è capace di addentrarsi negli angoli più bui della mente umana, senza lasciare nessun barlume di luce al lettore. È Franck Thilliez, autore di romanzi da brivido, che torna in libreria con 1991. La prima indagine di Franck Sharko e che ci porta nel 1991 a cercare di risolvere uno di quei casi intricati e adrenalinici che solo lui san tessere.

Un romanzo che piacerà chi ama il genere e che farà impazzire i tantissimi fan di Franck Thilliez. Pubblicato da Fazi Editore.

Never flinch. La lotteria degli innocenti di Stephen King

Stephen King non ha bisogno di presentazioni, è “lo scrittore”, quello che per quantità di produzione e capacità narrativa sembra ogni volta riuscire a sbaragliare la concorrenza. E torna con Never flinch. La lotteria degli innocenti pubblicato da Sperling & Kupfer, un romanzo che – come viene spiegato nella quarta di copertina -: “Esplora le ombre della giustizia, la rabbia che si fa ideologia e la capacità umana di resistere e trasformare il dolore in consapevolezza. Un’opera che fonde suspense, profondità psicologica e grande intrattenimento, confermando, ancora una volta, la maestria di uno scrittore che non ha mai smesso di esplorare ciò che ci rende umani e ciò che ci rende mostri”. Decisamente un nuovo capolavoro di un maestro della scrittura. Imperdibile!

Di madre in figlia di Concita De Gregorio

Una storia al femminile, che vede protagoniste tre donne in un momento diverso della loro vita. C’è la nonna Marilù che ha un segreto di cui non vuole parlare, c’è Angela che deve mandare da sua madre la figlia Adelaide (Adè) e c’è il tentativo di provare a comprendersi. Una storia emozionante, profonda, che solo una penna elegante e puntuale come quella della giornalista e scrittrice Concita De Gregorio poteva tessere. Il romanzo si intitola Di madre in figlia ed è pubblicato da Feltrinelli. Per chi cerca una storia intensa.

Il mio nome è Emilia del Valle di Isabel Allende

Una delle voci più belle della narrativa mondiale, Isabel Allende, ci regala un libro al femminile che vede come protagonista Emilia del Valle Walsh. Prima scrittrice sotto pseudonimo, poi editorialista, che nasce a San Francisco e poi si trasferisce a Santiago in Cile dove ritrova le tracce del padre, assiste agli scontri e si innamora. Il mio nome è Emilia Del Valle è un libro intenso e indimenticabile. Pubblicato da Feltrinelli.

L’amore mio non muore di Roberto Saviano

Anche Roberto Saviano è un autore che non necessita di presentazioni e con L’amore mio non muore racconta una storia vera, quella di Rossella Casini vittima di ’ndrangheta. Siamo nella Firenze del 1977 qui lei incontra uno studente, Francesco, di cui si innamora. Ma la famiglia di lui, scoprirà Rossella, è legata a una potente ’ndrina della Piana di Gioia Tauro. Questo non ferma il sentimento, il loro legame. Rossella Casini sparisce nel nulla il 22 febbraio del 1981. Il libro, di quelli che vanno letti per conoscere un pezzo della storia italiana, è pubblicato da Einaudi.

Colazione al parco con Virginia Woolf. L’arte di innamorarsi dei libri di Marta Perego

Chi legge, chi non può farne a meno, ama i libri. E cosa c’è di meglio – allora – dello stringere tra le mani un volume che racchiude tante storie, legate a romanzi celebri? Marta Perego, giornalista, autrice e conduttrice televisiva, firma per Vallardi Colazione al parco con Virginia Woolf. L’arte di innamorarsi dei libri che viene presentato come “Un viaggio tra i grandi romanzi che ci cambiano la vita e che ci aiutano a capire chi siamo davvero”. Che poi è esattamente ciò che fa la lettura. Un libro per tutti.

Zucchero, amore e tanti guai di Anna Zarlenga

Lei è una pasticcera, lui un ballerino di un night club. Sono apparentemente distanti anni luce, ma le loro esistenze si scontrano dando vita a Zucchero, amore e tanti guai. Un bellissimo romance che si traduce con momenti profondamente imbarazzanti, divertenti, ma anche a romanzo che ci invita a riflettere sulle prime impressioni, sull’accettazione di sé e su come ciò che per noi è un difetto per gli altri possa essere la perfezione. Anna Zarlenga firma una nuova storia per Newton Compton, un romanzo romantico, divertente e profondo. Per chi ha bisogno di un libro coccola, delizioso e profondo.

L’arte della gioia di Goliarda Sapienza

Un romanzo uscito da tantissimi anni (nel 1988) ma che vale la pena riscoprire, una storia al femminile potente, rivoluzionaria, avventurosa: Modesta è una donna moderna, sorprendente, intensa e L’arte della gioia di Goliarda Sapienza è un romanzo che attraversa un lungo periodo storico, facendoci vivere gioie e dolori della protagonista. Vale la pena leggerlo ora, o rileggerlo, per poter entrare nel giusto mood prima di vedere la serie tv che ha visto alla regia una strepitosa Valeria Golino. Un libro che cambia la vita, pubblicato da Einaudi.

