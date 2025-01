Melania Trump avvolta da un nastro nero, l’abito del ballo è un sogno

Fonte: IPA Donald e Melania Trump al ballo d'insediamento

Melania Trump ha concluso il giorno dell’insediamento alla Casa Bianca di suo marito Donald, sfoggiando uno splendido abito bianco e nero al ballo inaugurale, firmato da Hervé Pierre, lo stesso stilista che aveva creato il suo look nel 2017.

Dopo averla vista indossare un outfit blu navy con un cappello a tesa larga che ne nascondeva sapientemente lo sguardo durante la cerimonia d’insediamento, Melania Trump ha letteralmente incantato al ballo che ha chiuso la giornata. Il suo abito è una vera opera d’arte, realizzata appositamente per lei.

Fonte: IPA

Melania Trump ha dato davvero il meglio di sé, superando se stessa rispetto all’abito sfoggiato per la stessa occasione nel 2017, sebbene il creatore sia lo stesso.

Melania Trump, l’abito bianco e nero del ballo

La First Lady indossa i suoi colori, che poi sono non colori, ovvero il bianco e in nero che delineano un abito dalle linee classiche ed essenziali che accarezzano la sua figura statuaria da ex modella. Il vestito è minimal, senza spalline, lascia scoperti décolleté, spalle, schiena e braccia. Sciancrato in vita esalta la linea di Flotus. Mentre uno spacco laterale discreto e seducente quanto basta permette il movimento.

La stoffa è bianca e l’unico decoro dell’abito è dato da un nastro nero che, partendo dal décolleté, traccia un disegno geometrico astratto fino ai polpacci.

Fonte: IPA

Il nastro è il motivo centrale del look di Melania, come spiega lo stilista Hervé Pierre. È proprio da lì che è partito per creare l’abito sensazionale della moglie di Trump. Le fasce nere di gazar sul crêpe di seta bianca creano un effetto tridimensionale unico.

Fonte: IPA

“Un semplice scarabocchio con un pennarello su un pezzo di carta può essere l’inizio di un’idea!”, ha raccontato Pierre sul suo profilo Instagram ripercorrendo la nascita della sua creazione per Melania.

Melania Trump, il verdetto sul suo abito

I commenti social sono un animi e il verdetto è semplice: l’abito di Lady Trump è sensazionale, forse il suo look migliore. Qualcuno ringrazia Pierre: “Grazie per aver disegnato questo splendido abito per la nostra splendida First Lady. 🤍🖤”. “Epico, meraviglioso, il miglior risultato di un tratto su carta 🙌”.

Lo stilista ha spiegato come ha creato questo look: “È un grande onore aver collaborato con la First Lady per il design del suo abito inaugurale. Era chiaro che la signora Trump stava gravitando verso una combinazione di bianco e nero, fedele al suo stile e alla sua visione“.

Fonte: IPA

Il look di Melania è completato da un nastro gioiello al collo che riprende il motivo dell’abito e da delle décolleté bianche. I capelli lunghi sono lasciati ricadere sulla schiena in piccole onde. Da notare la manicure con unghie a mandarla e smalto lattiginoso.

Melania Trump, chi è lo stilista Hervé Pierre

Hervé Pierre ha ringraziato di nuovo Melania su Instagram per averlo scelto: “È stato un vero onore creare l’abito per la First Lady Melania Trump stasera… Non potrò mai ringraziarla abbastanza… è stato un progetto meraviglioso, una grande collaborazione… come sempre!!!!”

Di origine francese, Hervé Pierre è uno stilista americano. È stato direttore creativo di Vera Wang e Carolina Herrera, ha lavorato per Oscar de la Renta. Tra le sue clienti figurano le First Lady Laura Bush, Michelle Obama, Hillary Clinton e ovviamente Melania Trump.