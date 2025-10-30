David Beckham in lacrime per il regalo (inestimabile) della figlia Harper

Harper Beckham ha commosso il padre David Beckham con un regalo del tutto inaspettato, che ha lasciato senza parole l'ex calciatore

IPA Harper Beckham con i suoi genitori

Non è facile fare un regalo a David Beckham, che ha praticamente tutto. Eppure sua figlia Harper, avuta quattordici anni fa dalla moglie Victoria, è riuscita a trovare un dono incredibilmente originale e accattivante che non ha lasciato indifferente il padre. Anzi, ha emozionato l’ex calciatore inglese che, a quanto pare, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il regalo di Harper al padre David Beckham

David Beckham ha festeggiato il suo 50esimo compleanno lo scorso 2 maggio con una settimana di festeggiamenti, tra Los Angeles e il Regno Unito. Solo ora è stato reso noto il regalo della figlia Harper, che per mesi ha cercato un dono in grado di conquistare il cuore del padre, al quale è legatissima. Ed è ovviamente riuscita nell’impresa.

L’ex calciatore ha rivelato che la sua quartogenita lo ha omaggiato creando una rosa profumata speciale a suo nome, la Sir David Beckham Rose. Bianca come la maglia della Nazionale inglese di calcio, di cui David è stato capitano.

“Mi sono emozionato tantissimo quando mi ha detto che avevano creato una rosa speciale per me”, ha dichiarato il marito di Victoria Beckham. “Ho sempre amato le rose. Le teniamo intorno alle porte. Sono un simbolo patriottico dell’Inghilterra e ne ho mandate tantissime a Victoria in questi 28 anni”.

Ha aggiunto: “Quello che Harper ha fatto per me è incredibile. Ho piantato un roseto circolare per poter coltivare le mie rose nella nostra casa nelle Cotswolds”.

Sul profilo social di David Austin Roses, uno dei più conosciuti ibridatori di rose inglesi al mondo, è apparso un petalo della rosa che porta il nome di Beckham.

“Ispirata da un gesto toccante di sua figlia Harper per il suo 50° compleanno, questa rosa si erge come simbolo vivente di amore, eredità e ammirazione“, recita la didascalia.

E ancora: “Con petali bianchi luminosi spazzolati delicatamente con rosa e giallo, una complessa fragranza miele e fiori forti e amichevoli dell’impollinatore, Sir David Beckham, incarna sia il sentimento personale che la grazia naturale“.

L’ex attaccante è apparso visibilmente commosso dal gesto, sottolineando che era meraviglioso. E tutto ciò ha rinsaldato ancora di più il rapporto tra David Beckham e la figlia, che è sempre stato fortissimo.

Questa rosa sarà presentata al RHS Chelsea Flower Show nel maggio 2026. Per ogni vendita verranno donati 2,50 sterline alla King’s Foundation, una causa cara al cuore di David, che sostiene il lavoro dell’associazione in ambito educativo, culturale e ambientale.

L’amore di David Beckham per le rose

David Beckham è un grande amante delle rose. Ne ha diverse varietà nella sua proprietà di campagna nelle Costwolds. Tra le tante c’è anche un omaggio a Kate Middleton e il Principe William. L’ex calciatore ha infatti piantato nella sua tenuta una rosa che porta il nome dei Principi del Galles.

Alcune fonti hanno fatto sapere al Sun che l’ex calciatore ha acquistato e piantato personalmente il cespuglio di rose.

Victoria Beckham ha parlato di questo lato inedito di David nel suo documentario Netflix. “È incredibile quello che è riuscito a costruire qui”, ha affermato con un sorriso e grande orgoglio.

