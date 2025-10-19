Kate Middleton a casa di David Beckham, il gesto dell’ex calciatore è dolcissimo

Il legame si fa sempre più forte: l'ex calciatore ha ammesso di essere un "grande monarchico, mi emoziono sempre quando parlo di tutto ciò che faccio con la royal family"

IPA Kate Middleton e David Beckham

Un rapporto da sempre speciale quello che lega la royal family ai Beckham. L’ex calciatore David è un grande sostenitore della monarchia e, ancora una volta, non ha perso occasione di omaggiare uno dei suoi membri. L’attenzione è tutta rivolta a Kate Middleton, la futura Regina, che dal canto suo continua a sfoggiare le creazioni di moda di Victoria.

Kate Middleton e la rosa speciale di David Beckham

Sir David Beckham, così come viene ora chiamato dopo essere stato nominato Cavaliere dell’Impero Britannico da Re Carlo, è un uomo dai gesti simbolici ed eleganti. L’ex giocatore del Manchester United e del Real Madrid ha voluto fare un omaggio molto speciale a Kate Middleton, ma anche al marito William, piantando una rosa che porta il loro nome nella sua tenuta nelle Cotswolds.

Il dettaglio è mostrato in una scena del nuovo documentario Netflix di Victoria Beckham, in cui il cinquantenne visita i giardini della sua casa da 12 milioni di sterline. Tra i cespugli di rose che coltiva con amore, spicca un cartello con una scritta semplice ma significativa: “Rosa. William e Catherine”.

La varietà di questo fiore non è casuale. Si tratta di una creazione del famoso orticoltore David Austin, che nel 2011 ha sviluppato la William and Catherine Rose per commemorare le nozze reali dei Principi. Con i suoi petali bianchi e il suo aroma delicato, la pianta simboleggia purezza e lealtà, due valori che i Beckham hanno cercato di rispecchiare nel loro rapporto con la famiglia reale.

Alcune fonti hanno fatto sapere al Sun che l’ex calciatore ha acquistato e piantato personalmente il cespuglio di rose, che costa 23 sterline (poco più di 26 euro). Questo gesto arriva pochi mesi dopo che Beckham ha ricevuto il titolo di cavaliere in riconoscimento del suo contributo allo sport e alla filantropia.

Victoria Beckham non ha nascosto il suo orgoglio nel documentario. “È incredibile quello che hanno costruito qui”, ha detto con un sorriso mentre il marito mostrava il suo giardino. La scena è stata interpretata come un’ulteriore prova dello stile di vita tranquillo che la coppia, da sempre così glamour, ha adottato nel loro rifugio rurale.

Il rapporto tra Kate Middleton e David Beckham

In passato David e Victoria Beckham sono stati molto vicini a Harry e Meghan Markle ma il loro legame con William e Kate si è rafforzato parecchio negli ultimi anni. Becks e Posh hanno partecipato alle loro nozze e li hanno incontrati in numerosi eventi ufficiali.

L’anno scorso David ha persino collaborato con il Principe di Galles a un’iniziativa sportiva legata a cause benefiche. L’ammirazione tra le due coppie è reciproca. Kate Middleton non ha esitato ad indossare un tailleur disegnato da Victoria Beckham nel giorno in cui è uscita su Netflix la sua docu-serie.

Durante il suo discorso al World Economic Forum di Davos, David Beckham ha riconosciuto il suo affetto per la monarchia britannica. “Ogni volta che il Principe di Galles mi manda un messaggio e dice: ‘Ho bisogno che tu faccia questo’, o ‘Per favore, sii presente’, rispondo sempre con un ‘Sì'”, ha confessato. Una dichiarazione che conferma la sua disponibilità a collaborare con la Corona ogniqualvolta necessario.