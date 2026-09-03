Amazon La lavapavimenti Tineco Floor è l'affare del giorno

Rendere più facili e veloci le pulizie: questo è l’obiettivo di molti brand che con ricerche e studi danno vita ad apparecchi che ci accompagnano nella pulizia della casa in modo semplice e intelligente. Questo è uno degli obiettivi che si era prefissa e che ha raggiunto Tineco. Il marchio che da anni regala apparecchi all’avanguardia ogni tanto decide di fare un regalo extra ai suoi fan e a chi è alla ricerca di una casa impeccabile senza fatica. Mette i suoi prodotti migliori in offerta con scontistiche talmente tanto interessanti da vendere i top di gamma al minimo storico. Tra gli apparecchi del desiderio c’è la Tineco Floor ONE S7 Master, una lavapavimenti che elimina anche lo sporco più resistente. La cosa bella è che solo per poche ore la potrai avere a meno di 284€ grazie allo sconto Amazon del 43%. Lasciarsi sfuggire questo affare è quasi impossibile, ma ti forniamo qualche dettaglio in più sulla lavapavimenti che ti faranno correre a metterla nel carrello.

La Tineco Floor ONE S7 Master è sottile, ma potente

Le case sempre più piccole ci lasciano poco spazio a disposizione per conservare i nostri robot aspirapolvere, ecco perché siamo alla ricerca di modelli slim e Tineco Floor ONE S7 Master con la sua silhouette ultra sottile è perfetta anche se vivi in un monolocale. Oltre al fatto che il suo corpo è largo non più di 9,9 cm ci permette di maneggiarla con una sola mano e senza fatica anche negli angoli più difficili. Basta un gesto e la lavapavimenti pulisce sotto letti e divani senza difficoltà. Infatti il manico flessibile si abbassa fino al pavimento così da permettere all’apparecchio di non tralasciare neanche un centimetro della superficie nascosta.

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Se stai pensando che al poco ingombro corrisponda poca potenza, anche in questo caso rimarrai sorpreso. Il modello ha un sistema di aspirazione da 23.000 Pa in grado di raccogliere capelli, polvere e detriti di piccole e grandi dimensioni con una sola passata e senza interruzione. I capelli o i peli degli animali il più delle volte creano antipatici grovigli sulle spazzole difficili da rimuovere. Ecco, la Tineco Floor ONE S7 Master ha un sistema di anti-groviglio che riduce l’accumulo di sporco e di conseguenza permette alla spazzola di pulire senza interruzioni.

Lo sporco più ostinato non ha scampo con la Tineco Floor ONE S7 Master

La potenza della Tineco Floor ONE S7 Master è ben visibile non solo nel suo motore, ma anche nella spazzola che ha tre ventole di aspirazione in modo da raccogliere lo sporco in ogni direzione. Se a questo aggiungi che la spazzola ha una luce verde DustReveal che illumina fino a 150° puoi scovare anche le più piccole particelle di polvere e rimuoverle definitivamente.

La spazzola poi ha una sorta di tergicristallo incluso: il raschietto StreakFree che entra in azione nel momento in cui trasciniamo la lavapavimenti all’indietro. Il suo scopo è quello di raccogliere l’acqua in eccesso così da dimezzare i tempi di asciugatura.

Una volta terminato l’utilizzo, poi, la Tineco Floor ONE S7 Master effettua l’autopulizia con acqua riscaldata e asciuga le spazzole con aria calda a 85°C. I mop saranno sempre puliti e pronti all’uso.

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