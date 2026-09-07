Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot lavapavimenti elimina lo sporco mentre sei comodamente seduto sul divano

Il robot aspirapolvere nelle nostre case ha preso il posto del tradizionale aspirapolvere tanto che i brand hanno deciso di offrire ai clienti apparecchi sempre più tecnologici. Ormai non abbiamo più solo robot che aspirano, la maggior parte ci offre modelli 2-in-1 che lavano anche. Tra i grandi marchi che hanno deciso di intraprendere questo percorso c’è MOVA, leader nel settore che ora oltre a offrire apparecchi smart ha deciso di accontentare i suoi clienti offrendo un prezzo incredibile. Uno dei suoi robot lavapavimenti più amato, per la prima volta lo potrai avere scontato. MOVA Z60 grazie all’offerta Amazon che lo sconta del 44% scende a 500 euro facendoti risparmiare ben 400 euro. Un’offerta da prendere al volo perché dura solo poche ore e che ti permette di avere un apparecchio top di gamma ricco di novità mai viste.

Un sistema di lavaggio rivoluzionario

Uno degli aspetti che differenzia MOVA Z60 è il suo sistema di lavaggio. A differenza di quelli più comuni, l’apparecchio non monta dei semplici mop, ma un rullo estendibile che fa la differenza. Il rullo a rapido movimento offre una pulizia superiore rispetto ai classici mop e perfino delle spazzole rotanti. Il sistema risulta molto più dinamico perché in aggiunta ha anche la tecnologia HydroForce che assorbe l’acqua sporca per deviarla in un serbatoio separato per poi reidratarlo costantemente spruzzando l’acqua pulita ad alta pressione sul rullo stresso. Questo fa si che il rullo pulito e costantemente bagnato vada a rimuovere molto più efficacemente lo sporco.

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A renderlo un vero e proprio affare è il materiale con cui è realizzato il rullo: una morbida microfibra che rispetta qualsiasi tipo di superficie, anche quelle più delicate e ha un’azione più mirata. Aumentano lo spessore con l’apporto di acqua riesce a esercitare una pressione maggiore sul pavimento e rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Fornire una qualità di lavaggio extra è quello su cui ha puntato maggiormente MOVA, infatti il rullo del suo Z60 oltre a essere sempre pulito è anche estensibile. In pratica, nel momento in cui il robot si avvicina a uno spigolo o al muro il rullo “esce fuori” dal suo supporto per avvicinarsi quanto più possibile alla parete e ridurre al minimo la superficie non coperta dalla pulizia.

Aspirapolvere potente ed efficace

MOVA, ha voluto dotare il suo Z60 anche di un sistema di aspirazione che lo rende all’altezza degli altri apparecchi nel suo genere. In particolare ha una potenza da 26.000 Pa e un motore ad alta velocità da 26.000 Pa che è si potente ma super silenzioso. Anche in questo caso la differenza la fanno i rulli, in particolare lo Z60 poggia su un doppio rullo contrapposto dotato di spazzola antigroviglio a cui si aggiunge una spazzola extra. Esattamente come succede durante la fase del lavaggio, durante l’aspirazione questo braccio si estende verso l’esterno per raggiungere gli angoli più difficili da pulire. Nessun granello di polvere o peli di animali verrà lasciato lungo il percorso poi, perché il robot monta sul lato sinistro una spazzola in gomma che porta verso il centro i detriti più grandi e ingombranti.

A rendere davvero tech il MOVA z60 è il sistema di navigazione FlexScope che regola in automatico l’altezza di rilevamento così da adattarsi in base alle superfici che incontra. Un robot lavapavimenti di ultima generazione che puoi avere a un prezzo mai visto prima.

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