Abbiamo testato per voi il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di MOVA, vincitore del Red Dot Award 2026. E sì, arriva dove molti altri non arrivano

DiLei MOVA V70 Ultra Complete: la nostra recensione

Le pulizie di casa per la maggior parte di noi sono una costante. C’è chi è più fissata e chi invece si accontenta di avere pavimenti, vetri, sanitari, scaffali e soprammobili semplicemente puliti e spolverati, anche se non scintillanti. Oggi parliamo dei pavimenti: croce e delizia della nostra quotidianità. Da qualche settimana è disponibile un nuovo alleato casalingo, un mix di tecnologia e meccanica.

Qualche tempo fa avevamo provato per voi il MOVA P50 Pro Ultra e ne eravamo rimaste molto soddisfatte: un robot affidabile, facile da gestire, che aveva semplificato non poco la routine delle pulizie di casa. Quando è arrivato il V70 Ultra Complete X, quindi, sapevamo già cosa aspettarci dal brand. O almeno, così pensavamo.

Perché questo nuovo modello – lanciato a maggio 2026 e già premiato con il Red Dot Award per il design – ha alzato decisamente l’asticella. L’upgrade tecnologico è evidente fin dal primo utilizzo, anche per chi con la tecnologia ha un rapporto da utente e non da esperto. E il motivo è semplice: il V70 arriva dove gli altri robot, compreso il suo predecessore, non riuscivano ad arrivare.

MOVA V70 Ultra Complete Il robot che arriva dove molti altri non arrivano

VOTO TOTALE 8.3 MOVA V70 Ultra Complete Il MOVA V70 Ultra Complete X è il robot di punta del brand. L'investimento è importante, va detto subito. Dopo averlo testato però vi diciamo anche che il prezzo è giustificato da una dotazione tecnica che non ha molti rivali sul mercato. La novità più interessante è il sistema MaxIReachX™: il mocio si estende fino a 16 cm oltre il corpo del robot, e la spazzola laterale fino a 12 cm. In pratica, riesce a pulire lungo le pareti, sotto i mobili bassi e negli angoli più stretti, zone che i robot tradizionali sono costretti a ignorare. A questo si aggiunge una potenza di aspirazione di 40.000 Pa, il sistema StepMaster™ 2.0 che supera ostacoli fino a 9 cm (tipo soglie e binari delle porte), e il contenitore EcoCyclone™ senza sacchetto, lavabile, che garantisce fino a 100 giorni di autonomia senza interventi manuali. La stazione base è una vera centrale operativa: lava il panno, lo asciuga ad aria calda a 70°C, pulisce la spazzola con piastre riscaldate a 100°C e ricarica il robot in modo intelligente con la funzione Smart-Protect. In sintesi: una volta avviato, potete davvero pensare ad altro. PRO Arriva negli angoli e lungo i bordi dove altri robot non riescono

Ricarica rapida con ripresa automatica della pulizia

Risponde ai comandi in modo più intelligente e reattivo rispetto ai modelli precedenti

Stazione base completamente automatizzata: lava, asciuga e ricarica senza intervento manuale CONTRO Il prezzo richiede un investimento significativo, soprattutto per chi ha già un robot funzionante

La mappatura iniziale può richiedere più di un tentativo in ambienti complessi

Le macchie più ostinate resistono: non è un sostituto completo dello straccio manuale La stazione di ricarica: il fiore all'occhiello VOTO: 8.5 Se il robot è il protagonista, la stazione base è la spalla perfetta. Lava il panno del mocio, lo asciuga, pulisce la spazzola con calore e ricarica il robot in modo intelligente. Il tutto in autonomia, senza che dobbiate fare nulla. La ricarica rapida è un altro dettaglio che abbiamo apprezzato molto: i tempi morti sono ridotti al minimo, e grazie alla funzione Resume Cleaning il robot riprende la pulizia esattamente da dove si era interrotto. Niente sessioni incomplete, niente zone dimenticate. Tecnologia avanzata e qualche piccola nota a margine VOTO: 8 L'upgrade tecnologico rispetto ai robot di fascia inferiore è tangibile anche per chi non è particolarmente esperta di domotica. L'app è chiara, i comandi rispondono bene, e il robot si orienta con precisione nella maggior parte delle situazioni. È possibile anche personalizzare il comportamento del robot tramite input nell'app - per esempio, indicare oggetti specifici da evitare o definire aree di pulizia mirata - una funzione utile che si scopre con l'uso. MOVA V70 Ultra Complete Il robot che arriva dove molti altri non arrivano Una piccola nota: durante il nostro test, abbiamo dovuto ripetere la mappatura della casa due volte perché inizialmente il robot sembrava aver perso l'orientamento. Non è un problema grave - può capitare in ambienti complessi - ma vale la pena segnalarlo. Stesso discorso per le macchie più ostinate: il V70 le riduce, ma non sempre le elimina del tutto. Per quelle, un piccolo intervento manuale rimane necessario. Sommario MOVA V70 Ultra Complete La stazione di ricarica: il fiore all'occhiello 8.5 Tecnologia avanzata e qualche piccola nota a margine 8

Conclusioni Il MOVA V70 Ultra Complete X è un robot "serio". L'upgrade rispetto alla generazione precedente è concreto e visibile: pulisce meglio, arriva più lontano, lavora in modo più autonomo. Quegli angoli che prima erano il punto cieco di qualsiasi robot ora non sono più un problema. Il prezzo è alto, inutile negarlo. Ma se cercate un robot che riduca davvero al minimo l'intervento manuale — e che lo faccia con intelligenza — il V70 è una scelta che difficilmente delude. MOVA V70 Ultra Complete Il robot che arriva dove molti altri non arrivano