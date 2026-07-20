Le pulizie di casa per la maggior parte di noi sono una costante. C’è chi è più fissata e chi invece si accontenta di avere pavimenti, vetri, sanitari, scaffali e soprammobili semplicemente puliti e spolverati, anche se non scintillanti. Oggi parliamo dei pavimenti: croce e delizia della nostra quotidianità. Da qualche settimana è disponibile un nuovo alleato casalingo, un mix di tecnologia e meccanica.
Qualche tempo fa avevamo provato per voi il MOVA P50 Pro Ultra e ne eravamo rimaste molto soddisfatte: un robot affidabile, facile da gestire, che aveva semplificato non poco la routine delle pulizie di casa. Quando è arrivato il V70 Ultra Complete X, quindi, sapevamo già cosa aspettarci dal brand. O almeno, così pensavamo.
Perché questo nuovo modello – lanciato a maggio 2026 e già premiato con il Red Dot Award per il design – ha alzato decisamente l’asticella. L’upgrade tecnologico è evidente fin dal primo utilizzo, anche per chi con la tecnologia ha un rapporto da utente e non da esperto. E il motivo è semplice: il V70 arriva dove gli altri robot, compreso il suo predecessore, non riuscivano ad arrivare.
MOVA V70 Ultra Complete
Il MOVA V70 Ultra Complete X è il robot di punta del brand. L'investimento è importante, va detto subito. Dopo averlo testato però vi diciamo anche che il prezzo è giustificato da una dotazione tecnica che non ha molti rivali sul mercato.
La novità più interessante è il sistema MaxIReachX™: il mocio si estende fino a 16 cm oltre il corpo del robot, e la spazzola laterale fino a 12 cm. In pratica, riesce a pulire lungo le pareti, sotto i mobili bassi e negli angoli più stretti, zone che i robot tradizionali sono costretti a ignorare. A questo si aggiunge una potenza di aspirazione di 40.000 Pa, il sistema StepMaster™ 2.0 che supera ostacoli fino a 9 cm (tipo soglie e binari delle porte), e il contenitore EcoCyclone™ senza sacchetto, lavabile, che garantisce fino a 100 giorni di autonomia senza interventi manuali.
La stazione base è una vera centrale operativa: lava il panno, lo asciuga ad aria calda a 70°C, pulisce la spazzola con piastre riscaldate a 100°C e ricarica il robot in modo intelligente con la funzione Smart-Protect. In sintesi: una volta avviato, potete davvero pensare ad altro.
- Arriva negli angoli e lungo i bordi dove altri robot non riescono
- Ricarica rapida con ripresa automatica della pulizia
- Risponde ai comandi in modo più intelligente e reattivo rispetto ai modelli precedenti
- Stazione base completamente automatizzata: lava, asciuga e ricarica senza intervento manuale
- Il prezzo richiede un investimento significativo, soprattutto per chi ha già un robot funzionante
- La mappatura iniziale può richiedere più di un tentativo in ambienti complessi
- Le macchie più ostinate resistono: non è un sostituto completo dello straccio manuale
La stazione di ricarica: il fiore all'occhiello
Se il robot è il protagonista, la stazione base è la spalla perfetta. Lava il panno del mocio, lo asciuga, pulisce la spazzola con calore e ricarica il robot in modo intelligente. Il tutto in autonomia, senza che dobbiate fare nulla.
La ricarica rapida è un altro dettaglio che abbiamo apprezzato molto: i tempi morti sono ridotti al minimo, e grazie alla funzione Resume Cleaning il robot riprende la pulizia esattamente da dove si era interrotto. Niente sessioni incomplete, niente zone dimenticate.
Tecnologia avanzata e qualche piccola nota a margine
L'upgrade tecnologico rispetto ai robot di fascia inferiore è tangibile anche per chi non è particolarmente esperta di domotica. L'app è chiara, i comandi rispondono bene, e il robot si orienta con precisione nella maggior parte delle situazioni. È possibile anche personalizzare il comportamento del robot tramite input nell'app - per esempio, indicare oggetti specifici da evitare o definire aree di pulizia mirata - una funzione utile che si scopre con l'uso.
Una piccola nota: durante il nostro test, abbiamo dovuto ripetere la mappatura della casa due volte perché inizialmente il robot sembrava aver perso l'orientamento. Non è un problema grave - può capitare in ambienti complessi - ma vale la pena segnalarlo. Stesso discorso per le macchie più ostinate: il V70 le riduce, ma non sempre le elimina del tutto. Per quelle, un piccolo intervento manuale rimane necessario.
MOVA V70 Ultra Complete
Conclusioni
Il MOVA V70 Ultra Complete X è un robot "serio". L'upgrade rispetto alla generazione precedente è concreto e visibile: pulisce meglio, arriva più lontano, lavora in modo più autonomo. Quegli angoli che prima erano il punto cieco di qualsiasi robot ora non sono più un problema.
Il prezzo è alto, inutile negarlo. Ma se cercate un robot che riduca davvero al minimo l'intervento manuale — e che lo faccia con intelligenza — il V70 è una scelta che difficilmente delude.