MOVA P50 Pro Ultra: pavimenti puliti, casa profumata (senza alzarsi dal divano)

DiLei MOVA P50 Pro Ultra pulisce anche gli angoli più difficili

Poco più di un’ora per spacchettare e impostare il robot, pochissimi secondi per scaricare la app e registrarci, qualche minuto per consentirgli di prendere le misure della casa, una mezz’ora per leggere le istruzioni e preparare tutto (acqua e sapone) per metterlo alla prova.

Poi, carta e penna alla mano per appuntarci note e dettagli, abbiamo dato il via alla pulizia. Il risultato ha superato le nostre aspettative e MOVA P50 Pro Ultra – sin dal primo utilizzo – in un certo senso è diventato il nostro nuovo alleato casalingo. Nel frattempo, sono trascorse quattro settimane: abbiamo utilizzato il robot tutti i giorni, ogni volta in una stanza diversa. Abbiamo preso confidenza con MOVAhome, la app con cui lo controlliamo, e risparmiato un sacco di tempo che prima dedicavamo a spazzare e lavare pavimenti. Compresi angoli e zone difficili da pulire.

VOTO TOTALE 9 MOVA P50 Pro Ultra Il MOVA P50 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per una pulizia domestica completamente automatizzata. Si distingue per la sua eccezionale potenza di aspirazione di 19.000 Pa, una delle più elevate disponibili sul mercato, che gli consente di raccogliere efficacemente polvere, macchie e peli di animali da diverse superfici, inclusi pavimenti duri e tappeti. Fiore all'occhiello: la stazione base multifunzione che svuota automaticamente il contenitore della polvere del robot per un massimo di 75 giorni, lava i panni rotanti con acqua calda a 75°C, aggiunge acqua e detergente, e asciuga i panni con aria calda a 45°C per prevenire la formazione di cattivi odori e batteri. Il P50 Pro Ultra è dotato di tecnologie molto avanzate tra cui la FlexReach™ che permette ai panni e alla spazzola laterale di estendersi fino a 4 cm, raggiungendo angoli, fessure e spazi sotto i mobili. Il sistema CleanLift™ solleva automaticamente i panni e le spazzole quando il robot rileva tappeti, evitando di bagnarli. La spazzola CleanChop™ anti-groviglio taglia i capelli, facilitandone la raccolta. Grazie a una telecamera RGB e a un sistema intelligente di rilevamento dello sporco, il robot identifica con precisione macchie e detriti, adattando di conseguenza il migliore tipo di pulizia. PRO Funzione lavapavimenti e spazzola anti-groviglio integrate

Svuotamento della polvere automatico

Avvio e programmazione tramite app CONTRO Si tratta di un modello top di gamma, l'investimento iniziale è significativo

Alcuni passaggi (durano pochi secondi) sono un po' rumorosi

Sotto mobili particolarmente bassi non riesce a pulire Dettagli tecnologici: come funziona VOTO: 9 Bello fuori, ipertecnologico dentro. Il MOVA P50 Pro Ultra è dotato di una potenza di aspirazione di 19.000 Pa in grado di catturare polvere, peli di animali e sporco da ogni tipo di superficie: dai pavimenti (anche quelli più delicati e difficili da gestire) ai tappeti. Ma non è solo un aspirapolvere: grazie alla funzione lavapavimenti integrata, lava e igienizza i pavimenti, lasciandoli brillanti e profumati. La spazzola anti-groviglio è un vero toccasana per chi ha animali domestici e capelli lunghi in giro per la casa, evitando fastidiosi ingorghi. Dettaglio non trascurabile: il sistema di svuotamento automatico della base di ricarica evita di dover svuotare il contenitore della polvere ogni giorno. La navigazione intelligente, basata su sensori avanzati e mappatura laser, consente al robot di muoversi in modo preciso e accurato, evitando ostacoli e blocchi. Tutto questo controllando il MOVA P50 Pro Ultra direttamente dallo smartphone, in diretta o programmando le pulizie, selezionando le aree da pulire o escludendo quelle che non hanno bisogno di essere spolverate e lavate. Una chicca: i controlli vocali VOTO: 8 Il MOVA P50 Pro Ultra, giorno dopo giorno, ha conquistato la nostra fiducia in proporzione al tempo che ci ha fatto risparmiare. Facile da usare (e questo, per quanto ci riguarda è un dettaglio che fa la differenza) e da interpretare. Ah, dimenticavamo: MOVA P50 Pro Ultra è in grado di capire e rispondere anche a voce! La navigazione è supportata da un sistema AI avanzato che crea mappe 3D super dettagliate della casa, consentendo al robot di muoversi agilmente tra gli ostacoli. L'applicazione dedicata offre un controllo intuitivo, permettendo di programmare le pulizie, regolare i livelli di acqua (fino a 32) e monitorare il robot in tempo reale, anche con interazione vocale per sorvegliare bambini o animali domestici. Design ricercato, adatto a ogni stile VOTO: 10 Il MOVA P50 Pro Ultra non è solo un aspirapolvere robot, ma un vero e proprio elemento di design che si integra perfettamente in ogni ambiente domestico. Le sue linee, essenziali e moderne, lo rendono quasi un complemento d’arredo, quanto di più distante da un elettrodomestico ingombrante. La sua forma compatta gli permette di muoversi agilmente anche negli spazi più stretti, sotto i mobili e intorno agli ostacoli, garantendo una pulizia profonda e completa. Offerta MOVA P50 Pro Ultra Sommario MOVA P50 Pro Ultra Dettagli tecnologici: come funziona 9 Una chicca: i controlli vocali 8 Design ricercato, adatto a ogni stile 10

Conclusioni Il MOVA P50 Pro Ultra ha superato le nostre aspettative. La sua capacità di aspirare e lavare contemporaneamente ha ridotto drasticamente il tempo dedicato alla pulizia quotidiana dei pavimenti, liberando tempo preziosissimo. La facilità d'uso, unita alla possibilità di personalizzare il lavoro tramite l'app, lo rende un prodotto adatto a tutte e a tutti, anche a chi non ha molta familiarità con la tecnologia. Offerta MOVA P50 Pro Ultra