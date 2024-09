Polvere sotto il letto, perché si accumula e come evitarlo

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Come evitare che la polvere si accumuli sotto il letto

Tener pulita la camera da letto sembra quasi un’impresa: oltre al cambio della biancheria e all’organizzazione dell’armadio (soprattutto con l’arrivo della primavera e poi dell’autunno), c’è anche da tenere sotto controllo la polvere. Sembra quasi incredibile quanta se ne accumula in questa stanza, in particolar modo sotto il letto. Se siete soliti fare una pulizia generale una volta alla settimana, probabilmente vi troverete interi gomitoli da raccogliere faticosamente con scopa e paletta, o al massimo con l’aspirapolvere. Come mai si forma tutta questa polvere in camera, finendo proprio sotto il letto? E come evitarlo? Scopriamolo insieme.

Polvere sotto il letto: come si forma

Passiamo davvero tante ore in camera da letto, motivo per cui è importante che l’ambiente sia salubre e confortevole. La polvere è una vera nemica: oltre a dare un senso di disordine e sporcizia, può persino essere pericolosa per la nostra salute. Può infatti provocare disturbi respiratori o, in caso di allergia, fastidiose reazioni cutanee – quando non addirittura inasprire problemi come l’asma. Insomma, è importante tenere pulita la camera, facendo attenzione ai punti in cui si accumula più polvere. In particolar modo, il pavimento sotto il letto.

Come si forma la polvere? Sono molte le fonti da cui ha origine: innanzitutto, l’utilizzo di arredi tessili. La biancheria da letto, il piumone, le tende e i tappeti, con le loro fibre, danno vita ad un’immensa quantità di polvere. Per non parlare della moquette, se avete avuto l’idea di metterla nella vostra camera. Anche i mobili (in particolar modo se imbottiti, come una poltrona o la testiera del letto) possono formare molta polvere, insieme agli abiti contenuti nell’armadio. Se avete piante in camera, oltre a godere dei loro benefici, dovrete sopportare qualche granello in più.

E ancora, tenere le finestre aperte per arieggiare la stanza almeno un paio di volte al giorno può far entrare piccole particelle di sporcizia o di smog, a meno che non abbiate la fortuna di abitare in un luogo privo di traffico. Noi stessi siamo vere e proprie fabbriche di cellule epiteliali morte che, durante la notte, lasciamo sulla biancheria del letto. Minuscole particelle che poi cadono a terra e si mescolano al resto della polvere. Infine, se avete animali domestici abituati a dormire in camera con voi, troverete i loro peli praticamente ovunque (ed è impossibile evitarlo, a prescindere da quanto li spazzoliate).

Tutti questi gomitoli di polvere, particelle di sporco e peli vanno inevitabilmente ad accumularsi a terra, prediligendo gli angoli più remoti da raggiungere. Ovviamente, uno di questi è il pavimento al di sotto del letto, dove è un po’ più difficile pulire. In molti, infatti, hanno l’abitudine di passare l’aspirapolvere tutti i giorni, senza però arrivare sotto il letto. Questa è una “pulizia straordinaria” che si lascia spesso per il fine settimana, quando si ha più tempo per curare casa. Per fortuna, ci sono diversi rimedi per togliere bene la polvere in camera e addirittura alcuni trucchetti per evitare che si formi di nuovo.

Come togliere la polvere sotto il letto

Quando arriva il momento di pulire sotto il letto, il compito si fa arduo. Con l’aspirapolvere è difficile raggiungere anche i punti centrali e gli angoli superiori, a meno che non abbiate un’ottima prolunga flessibile. Lo stesso vale per la scopa, che tra l’altro non si può piegare più di tanto. Come fare? Un buon rimedio consiste nell’utilizzare i panni elettrostatici, che riescono ad attirare polvere e peli senza troppa difficoltà: potete usare il bastone di una scopa, meglio se allungabile, passando bene sotto il letto per raccogliere tutta la sporcizia.

In alternativa, usate il trucco del phon: sistematevi ad un lato del letto, chinandovi in modo da puntare l’elettrodomestico sotto il letto. Quindi accendetelo e muovetelo a destra e a sinistra, in modo da soffiare via tutta la polvere che si è accumulata sul pavimento. La ritroverete dall’altra parte del letto, dove vi basterà usare l’aspirapolvere o la scopa per raccogliere la sporcizia. Ricordate di usare l’aria fredda, soprattutto se avete il parquet a terra, per evitare di scaldare eccessivamente il pavimento. In pochi istanti avrete pulito la camera alla perfezione.

I trucchi per evitare la polvere sotto il letto

Ma è possibile evitare (o quantomeno rallentare) la formazione e l’accumulo di polvere sotto il letto? Ebbene sì, ci sono alcuni trucchetti che potranno tornarvi utili. La prima cosa da fare, ahimè, consiste nel pulire con una frequenza maggiore – almeno fin quando non avrete ridotto la quantità di polvere che continua a formarsi in camera. Utilizzando gli stratagemmi sopra descritti, potrete facilmente spazzare il pavimento anche tutti i giorni. Quindi iniziate a togliere tutti i tessili che sono inutili, come i cuscini d’arredo e i tappeti.

Cambiate la biancheria del letto una volta alla settimana, soprattutto in inverno quando ci sono coperte e piumoni a creare ancora più polvere. Se avete un armadio poco organizzato, provate ad usare contenitori dove sistemare gli abiti inutilizzati in attesa del cambio stagione: anche questo ridurrà la quantità di polvere presente in camera. E se avete la moquette a terra, andate di aspirapolvere e di scopa a vapore il più frequentemente possibile, per evitare acari e altri allergeni pericolosi per le vie respiratorie.

Avete l’abitudine di accumulare vestiti usati su una poltrona o su un appendiabiti? Niente di più sbagliato: anche questi formano molta polvere, che si deposita a terra e arriva inevitabilmente sotto il letto. Infine, potete semplicemente cambiare struttura del letto e adottarne una con contenitore. Questi modelli, infatti, sono solitamente posizionati filo pavimento, evitando che la sporcizia vi si infili. Naturalmente, in questo caso dovrete pulire più frequentemente l’interno del contenitore, ma questo è un compito decisamente più facile.

Come ultimo trucchetto, provate a lavare il pavimento con una miscela particolare. Riempite un secchio di acqua molto caldo, aggiungendovi 2 cucchiai di aceto di vino bianco, 2 cucchiai di olio d’oliva e qualche goccia di olio essenziale a vostro piacere, per dare profumo alla stanza. Strofinate accuratamente il pavimento e lasciate asciugare con cura: invece di rimanere appiccicoso, come forse potreste pensare, sarà lucidissimo e lascerà scivolare via la polvere facilmente, riducendone così l’accumulo.