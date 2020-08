Le piante più adatte alla camera da letto

editato in: da

Quando si hanno problemi di sonno ogni dettaglio all’interno della stanza può portare a sollievo o a un ulteriore disturbo della tranquillità. Inserire delle piante in camera da letto può essere di grande aiuto per rilassarsi e riposare. Nella credenza comune le piante in camera sono dannose e rimuovono l’ossigeno, in realtà esistono moltissime varietà di piante in grado di favorire il sonno e il relax, riducendo gli stati ansiosi e di stress. Spesso uno dei fattori che porta all’insonnia è la cattiva qualità dell’aria, dovuta a diversi fattori quali colle, muffe o solventi che portano ad allergie e asma.

Le piante riescono invece a pulire l’aria, rendendola più facile da respirare ed eliminando agenti inquinanti o spore che possono portare a grandi fastidi. Per questo motivo spesso le piante sono inserite anche nei grandi uffici, in modo da favorire ulteriormente la concentrazione. Molti esperti consigliano infatti di inserire una pianta ogni 9 metri quadri. Non tutte le piante sono però adatte a favorire il sotto. Ecco allora quali sono le piante da tenere in camera da letto, in grado di pulire l’aria, renderla più respirabile e favorire un sonno più tranquillo e sereno.

Quali sono le piante da camera da letto

Le piante in camera da letto possono portare a numerosi benefici, se selezionate con attenzione. In commercio oggi sono disponibili moltissime specie di piante in grado di portare sollievo nella notte. Eccone alcune.