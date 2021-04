Come trasformare la tua casa in una “smart home” ad un prezzo super conveniente

editato in: da

Avere una casa “smart” oggi non è più un sogno inarrivabile: grazie alle nuove tecnologie, che ci semplificano la vita, possiamo interagire con i nostri elettrodomestici da qualsiasi punto della casa ci troviamo, ottenendo maggiore comodità per noi, un miglioramento delle prestazioni dei nostri accessori e risparmio energetico, che non guasta mai.

Cosa vuol dire avere una casa domotica o smart home

Sempre più spesso sentiamo utilizzare questo termine: ma cosa significa esattamente? Avere una casa domotica significa impiegare delle tecnologie e dei dispositivi per interagire, anche a distanza, con gli impianti della casa: accendere e spegnere delle luci, controllare delle telecamere o gestire la temperatura, per esempio. Questo ci permette di aumentare la sicurezza all’interno delle mura di casa, ridurre i consumi e gli sprechi, e ottenere un maggior comfort.

Sono tutte funzioni che ci rendono la vita più semplice e che funzionano grazie a piccoli dispositivi connessi al wi-fi di casa. Gli apparecchi che ci permettono di ottenere queste funzionalità sono ormai tantissimi: non serve apportare costosi lavori in casa per poter gestire gli impianti domestici, ma basta solo dotarsi di alcuni essenziali dispositivi quali prese intelligenti, videocamere e lampadine.

Dal 28 Aprile al 4 Maggio 2021 Amazon ha lanciato una serie di sconti e promozioni su una selezione di prodotti per rendere la tua casa una Smart Home.

Dai un’occhiata alle promozioni e scopri quello che fa per te: TUTTE LE OFFERTE

Amazon Alexa Echo Dot: l’assistente vocale intelligente

Ormai la conosciamo tutte: Amazon Alexa è un altoparlante intelligente fra i più venduti su Amazon. Dal design compatto, controlla i dispositivi collegati con la nostra voce, ma non solo. Alexa riproduce musica, imposta dei promemoria e dei timer, risponde alle nostre domande (ad esempio: “Alexa, quali sono le previsioni di oggi?”), legge audiolibri, racconta barzellette e imposta delle sveglie, solo per citare alcune delle sue molteplici funzionalità.

È inoltre in grado di connettersi a tutti i dispositivi compatibili per attivare funzioni quali accendere o spegnere le luci, alzare o abbassare il riscaldamento o effettuare chiamate ad altri dispositivi Alexa.

Echo Show Amazon

Echo Show è la versione “evoluta” di Alexa, che viene completata da un piccolo schermo. Oltre a comprendere tutte le funzioni dell’Echo Dot, ci permette di guardare film e serie TV su Prime Video e Netflix, vedere notiziari, effettuare videochiamate verso altri dispositivi compatibili e di mostrarci, per esempio, le telecamere di sicurezza compatibili che avremo precedentemente impostato (da acquistare separatamente).

Prese e lampadine intelligenti

Come abbiamo detto, Echo Dot Alexa è un dispositivo utilissimo ed intelligente, ma per poterlo sfruttare al pieno delle sue funzionalità dobbiamo dotarlo dei giusti strumenti. Rientrano fra questi le prese e le lampadine intelligenti che permetteranno ad Alexa, con un semplice comando vocale oppure direttamente dall’ App Alexa, di gestire i dispositivi e l’illuminazione di casa.

Per le luci sarà sufficiente acquistare le lampadine intelligenti che dovranno poi essere collegate ad Alexa (bastano pochi minuti per farlo): da quel momento potremo dire “Alexa accendi le luci del salotto”, oppure “Alexa spegni tutte le luci”, prima di andare a letto o uscire di casa. E se avremo dimenticato delle luci accese (o vogliamo assicurarci che siano spente), potremo gestirle ovunque ci troviamo con un solo click dall’app dedicata.

Le prese intelligenti invece (chiamate anche smart plug) ci permettono di gestire gli elettrodomestici collegati ad esse: spegnere il televisore, accendere la macchina del caffè oppure avviare la lavatrice.

Sia per le lampadine intelligenti che per le prese, è possibile impostare delle routine programmate: potremo, per esempio, accendere (o spegnere) le luci di casa in modo automatico all’ora stabilita.

Telecamere intelligenti

Per la sicurezza di tutta la famiglia, possiamo dotarci di telecamere intelligenti, compatibili con Alexa e/o con Google Home. Si connettono tramite wi-fi e ci permettono di tenere monitorati gli esterni e gli interni della casa grazie ai dispositivi collegati ad esse.

Sono molto utili perché:

In presenza di bambini, possiamo monitorarli anche se ci troviamo in un’altra stanza;

Se ci troviamo fuori casa, possiamo controllare le telecamere direttamente da App sul nostro telefono;

Possiamo monitorare gli interni e degli esterni di casa, ovunque ci troviamo (per esempio mentre siamo in vacanza).

Termostati intelligenti

Con i termostati intelligenti possiamo avere una casa domotica ed ottimizzata per il risparmio energetico. I termostati wi-fi possono essere programmati da app e controllati con comando vocale (connettendoli ad Alexa). Questo consente un notevole risparmio, oltre alla comodità di poter gestire la temperatura di casa ovunque ci troviamo.

Non hai trovato quello che cercavi? Clicca qui e scopri tutti gli altri accessori in offerta in vendita su Amazon