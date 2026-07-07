Michelle Hunziker, la dedica ad Aurora e l’inizio delle vacanze (mentre l’Etna blocca tutti)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Getty Images Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Bastano poche parole e uno scatto in bianco e nero per raccontare un’emozione che difficilmente potrebbe essere descritta in altro modo. Michelle Hunziker ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower uno dei momenti più intensi vissuti durante il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, celebrato sabato 4 luglio insieme a Goffredo Cerza. Non si tratta di scatti rubati durante la festa, nè di dettagli esclusivi o look degli invitati, bensì di una fotografia elegante e carica di significato che ritrae Aurora con il suo abito da sposa pochi istanti prima di raggiungere l’altare.

Michelle Hunziker, lo scatto che emoziona il web

Sabato 4 luglio Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore sposando Goffredo Cerza. La bellissima festa ha visto naturalmente tanti momenti da ricordare, e uno in particolare è rimasto nel cuore di mamma Michelle che lo ha voluto condividere sul suo profilo Instagram: l’attimo prima che sua figlia Aurora legasse la sua vita per sempre al suo compagno.

Ad accompagnare lo scatto una dedica brevissima ma che arriva dritta al cuore: “La profondità del sentimento di una mamma. Questa immagine racconta molto di cosa ho provato quel giorno prima di vederla andare all’altare. Quanto amore sei”. Una frase che racchiude tutta la tenerezza, l’orgoglio e la commozione di una madre che vede la propria figlia iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Chi conosce Michelle sa che il rapporto con Aurora è sempre stato speciale. Negli anni le due hanno condiviso gioie, difficoltà, momenti di confronto e una complicità costruita giorno dopo giorno, spesso anche sotto gli occhi del pubblico. Proprio per questo quella fotografia assume un valore ancora più intenso perché non racconta semplicemente il giorno del matrimonio, ma il percorso di una madre che osserva la sua bambina diventare donna, compagna e, oggi, moglie.

Dopo tre giorni di festeggiamenti, sorrisi e immagini da favola, è proprio questo scatto silenzioso ad aver conquistato il pubblico perché, al di là degli abiti, della location e degli ospiti illustri, il vero protagonista del matrimonio di Aurora Ramazzotti è stato l’amore nelle sue forme più sincere.

L’eruzione dell’Etna blocca gli invitati alle nozze sull’isola

Tutto sembrava procedere al meglio, ma anche il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha dovuto fare i conti con un colpo di scena del tutto inaspettato. Dopo tre giorni di festeggiamenti tra emozioni, brindisi e momenti indimenticabili, gli invitati si sono ritrovati ad affrontare la spettacolare eruzione dell’Etna che, tra domenica e lunedì, ha completamente stravolto i piani di rientro di centinaia di viaggiatori.

La violenta attività del vulcano ha infatti generato una vasta nube di cenere che ha costretto l’aeroporto di Catania a sospendere le operazioni per l’intera giornata di lunedì. Il bilancio è stato pesante: oltre 130 voli cancellati e decine di collegamenti dirottati sugli scali di Palermo, Trapani e Comiso, con inevitabili disagi per chi doveva lasciare la Sicilia proprio al termine del weekend.

Tra i passeggeri coinvolti ci sarebbero stati anche alcuni degli ospiti delle nozze della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, arrivati sull’isola per condividere uno dei giorni più importanti della coppia. Un epilogo decisamente movimentato per un matrimonio che, fino a quel momento, aveva regalato soltanto immagini da sogno.

Aurora e Goffredo, insieme da quasi dieci anni e genitori del piccolo Cesare, hanno scelto di pronunciare il loro “sì” con rito civile a Militello in Val di Catania, il borgo siciliano noto anche per aver dato i natali a Pippo Baudo. Dopo la cerimonia, sposi e invitati si sono trasferiti nella suggestiva cornice del Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, dove è andato in scena un lungo weekend di celebrazioni tra cene, musica, brindisi e momenti di grande emozione.

Poi, quando sembrava che il sipario stesse per calare senza intoppi, è arrivata la sorpresa finale: l’Etna, con una delle sue spettacolari eruzioni, ha trasformato il ritorno a casa in una vera e propria corsa contro il tempo, costringendo molti invitati a rivedere i propri programmi di viaggio.