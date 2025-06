Temptation Island 2025, svelata la prima coppia del programma

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

L’arrivo dell’estate porta con se programmi amatissimi pronti a tenerci compagnia nelle serate più calde: e tra giornate al mare e momenti tutti da vivere, anche quest’anno Canale 5 sceglie di goderci il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island.

L’entusiasmo per l’inizio del programma condotto da Filippo Bisciglia è altissimo e, adesso, i fan più accaniti possono godersi la conoscenza della prima coppia ufficiale di uno dei reality più seguiti di sempre. Alessio e Sonia M sono pronti a testare il loro amore: ecco chi sono.

Temptation Island 2025, Alessio e Sonia M prima coppia ufficiale

Quasi tutto pronto per la nuova stagione di Temptation Island 2025: il programma condotto da Filippo Bisciglia è pronto a travolgerci con le storie delle coppie che, anche quest’anno, scelgono di mettersi alla prova per testare il loro legame: un viaggio nei sentimenti che potrebbe avvicinarli ancora di più o, al contrario, aiutarli a chiudere il rapporto per prendere strade diverse.

Per accendere ulteriormente la curiosità e l’entusiasmo dei telespettatori, Mediaset ha ufficialmente annunciato i nomi della prima coppia pronta a partire per questa nuova avventura: con un video presentazione, il programma svela Alessio e Sonia M.

A scrivere al programma è proprio Alessio, avvocato di 39 anni, che vive una relazione, a sua detta, faticosa: “Il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire“.

Una sensazione condivisa anche da Sonia M, avvocata di 48 anni, che con questa esperienza spera di comprendere meglio la loro situazione affettiva: “Forse avrei dovuto scrivere io perché nell’arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento e una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei suoi confronti”.

Sonia M sostiene di amarlo molto. Un sentimento che ha sempre dimostrato concretamente nel corso della loro relazione, anche aiutandolo a livello lavorativo: “Esercita anche adesso in casa mia”. La lontananza di Alessio, però, le insinua dei dubbi che, come spesso accade, accendono sofferenze del passato: “Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare“.

Quando inizia la nuova stagione di “Temptation Island”

Tra indiscrezioni e cambiamenti, la nuova stagione di Temptation Island si fa sempre più vicina. Con l’annuncio della prima coppia, è molto probabile che nelle prossime settimane potremo già conoscere il cast completo. Come sempre, il padrone di casa è Filippo Bisciglia: presentatore che da sempre è molto vicino e attento ai ragazzi e alle ragazze che si mettono in gioco e che, anche quest’anno, è pronto a fare da mediatore gentile tra le coppie convinte di voler comprendere meglio la direzione dei loro rapporti.

L’appuntamento per la prima puntata è fissato per giovedì 3 luglio 2025: ogni settimana, di giovedì e in prima serata su Canale 5, potremo goderci le dinamiche tra single, falò di confronto e video colmi di colpi di scena. Non resta che aspettare la prima settimana di luglio per goderci, ancora una volta, questo viaggio nei sentimenti.