Temptation Island 2025, Sonia B e Simone sono la seconda coppia ufficiale

Falò, video compromettenti, single e grandi incertezze sono gli ingredienti perfetti per un’estate all’insegna di Temptation Island 2025. Il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia inizia a scaldare i motori e, nel farlo, mostra i video di presentazione delle coppie pronte a scoprire se il loro amore è davvero solido come credono.

La seconda coppia ufficiale di questa stagione è formata sa Sonia B e Simone, due ragazzi legati da tempo che, ora, sentono che la routine potrebbe aver rotto qualcosa.

Temptation Island 2025, Sonia B e Simone formano la seconda coppia

Riuscire a costruire un rapporto affettivo solido e capace di sopravvivere a tutto, anche alla routine, non è né facile né scontato. Molto spesso, la magia dei primi tempi tende a svanire ed è proprio quello il momento di capire se un amore può trasformarsi in qualcosa di davvero duraturo o se è tempo di prendere strade diverse.

È proprio questo quello che vogliono capire Simone e Sonia B, la seconda coppia ufficiale pronta a compiere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025. È Simone, personal trainer di 28 anni, a scrivere alla redazione. Lui e Sonia B sono fidanzati da sei anni e, da cinque anni e mezzo, convivono a Modena.

Secondo Simone, il problema sta nella routine. I due sembrano ormai diversi rispetto ai primi momenti del loro rapporto: “Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati”.

Anche Sonia B sente qualche difficoltà: “Lui dice che sono cambiata, ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto visti i suoi atteggiamenti.”

Il problema non nasce dalla mancanza di sentimento, ma dalla frustrazione nei confronti di un rapporto cambiato negli anni che, al momento, non la fa vivere serenamente: “Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che, purtroppo, al giorno d’oggi non siamo”.

La difficoltà è evidente fin dal video di presentazione: un rapporto di non detti, che lascia l’amaro di fronte a una dolcezza tipica dei primi appuntamenti che, spesso, svanisce col passare del tempo. E Sonia B, che accusa Simone di non rivolgerle mai apprezzamenti, scoppia in lacrime senza riuscire a finire il video di presentazione.

Quando inizia la nuova stagione di “Temptation Island”

La seconda coppia di questa nuova edizione di Temptation Island, fin dal primo video sottolinea una problematica di coppia diversa da quella di Alessio e Sonia M, prima coppia ufficiale: se tra gli avvocati il nodo è un rapporto turbolento e la mancanza di fiducia, per Simone e Sonia la pesantezza della loro storia proviene dall’abitudine.

Due storie diverse che, sicuramente, all’interno dell’avventura di Temptation Island verranno snocciolate ulteriormente: entrambe le coppie avranno modo di staccarsi per capire se il loro amore vale più dei problemi o se, al contrario, è meglio separarsi.

L’appuntamento per la prima puntata è fissato per giovedì 3 luglio 2025: ogni settimana, di giovedì e in prima serata su Canale 5, potremo goderci le dinamiche e i colpi di scena sotto la conduzione di Filippo Bisciglia.