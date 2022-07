Nicolas Vaporidis, la prima foto con Ali su Instagram: belli e innamorati

Fonte: IPA Nicolas Vaporidis, tutte le donne della sua vita

Nicolas Vaporidis ha ceduto alle tante richieste dei fan, e ha postato per la prima volta una foto della sua fidanzata segreta Ali. Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, l’attore è pronto a riprendere in mano la sua carriera, ma anche ad aprirsi di più e raccontare qualcosa della sua vita, partendo dalla sua dolce metà.

Nicolas Vaporidis: la prima foto su Instagram con Ali, la sua fidanzata

Negli ultimi anni, dopo la nota relazione con Cristiana Capotondi e il matrimonio con Giorgia Surina, Nicolas Vaporidis si era tenuto ben lontano dal gossip, non svelando mai nulla sulla sua vita sentimentale. Ma facendo la scelta di partecipare a un reality show, l’Isola dei Famosi 2022, l’attore aveva dovuto fare i conti anche con una analisi al microscopio del suo privato. Nicolas, che ha spiegato che per anni ha avuto paura di aprirsi con il pubblico, facendo diventare la sua riservatezza una vera ossessione, aveva scelto di svelare ai suoi compagni d’avventura poche informazioni: la sua fidanzata si chiama Ali e vive a Londra. Stop.

“Non ho voluto metterla sotto i riflettori, non l’ho voluta nel programma perché questa non è la sua vita, è giusto che rimanga fuori dal gossip” aveva spiegato l’attore a Fanpage. Ma non aveva nascosto questo suo desiderio di essere più aperto, visto che l’esperienza del reality lo aveva introdotto in un mondo nuovo, quello della tv, che ora non rifiuta più come faceva prima. La ragazza aveva dunque deciso di non apparire nel programma di Canale 5, ma di mandargli una lunga lettera d’amore.

“Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere” aveva dichiarato l’attore innamoratissimo a Ilary Blasi.

E finalmente Vaporidis nelle scorse ore, per la prima volta, ha pubblicato una storia Instagram insieme alla sua fidanzata, Ali, una bellissima ragazza dai capelli biondi. Non si vede tutto il viso, ma è un piccolo passo per il timido e riservato Nicolas.

Fonte: Instagram

La vittoria all’Isola dei Famosi lo ha decisamente cambiato, ora crede in se stesso e non teme più il confronto con il mondo esterno e con gli ambienti differenti dal cinema. Vaporidis è uscito dalla sua bolla, e speriamo questo sia un lieto inizio per lui e la sua compagna.

Nicolas Vaporidis parla dei suoi compagni d’avventura

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, dopo il ritorno in Italia, non si è risparmiato nei commenti sugli ormai ex compagni d’avventura. Parlando degli ex naufraghi ha ribadito il suo legame con Edoardo Tavassi, diventato un fratello più che un amico. Il più sleale per lui è stato Jeremias Rodriguez, mentre la concorrente che non vorrebbe più incontrare è Lory Del Santo: “Ha le carte per essere un’ottima concorrente, è una donna intelligente, con un passato che le avrebbe permesso di avere molto da dire, ma è stata una grande delusione conoscerla”.

La vittoria di Nicolas è stata schiacciante, l’attore è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico per la sua concretezza e spirito critico, nonostante le prime settimane la sua sincerità venisse spesso scambiata per un desiderio di scontro con gli altri concorrenti.