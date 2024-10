Ascolti tv del 21 ottobre, la miniserie Mike vince sul Grande Fratello

Fonte: Ansa Claudio Gioè è Mike Bongiorno

Il lunedì sera ha visto scontrarsi due grandi personaggi, Mike Bongiorno ricordato nella mini serie su Rai 1, intitolata appunto Mike, con Claudio Gioè, e Alfonso Signorini che su Canale 5 è tornato con un nuovo appuntamento del Grande Fratello. La guerra degli ascolti tv si fa sempre più feroce, ma c’è un solo vincitore.

Dunque, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Mike, la mini serie evento realizzata per celebrare un mito della tv italiana, la sua carriera unica e irripetibile e raccontarne anche il volto inedito, più intimo: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere ma riservato e introverso nel privato. Ovviamente stiamo parlando di Mike Bongiorno che è impersonato da Claudio Gioè, mentre Daniela Zuccoli, moglie del conduttore, ha il volto di Valentina Romani. La mini serie vince nella gara dello share e atterra il GF.

Su Canale 5 nella Casa del Grande Fratello è arrivata Maica, modella e concorrente del reality iberico per uno scambio di inquilini. Mentre Lorenzo ha emozionato con il racconto delle difficoltà affrontate durante la crescita nella periferia di Milano che si è concluso con l’arrivo della mamma Cristina.

Il resto della programmazione serale ha visto su Rai 3 Massimo Giletti alla conduzione di una nuova puntata de Lo Stato delle cose dove si è parlato di quello che una volta veniva chiamato “il palazzo dei veleni”, cioè il Palazzo di Giustizia di Palermo. Lo stesso in cui lavorarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutto il pool antimafia. Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro ha ospitato Matteo Salvini e si è occupato dello scontro tra Governo e toghe dopo lo stop ai trasferimenti dei migranti nei centri in Albania.

Prima serata, ascolti tv del 21 ottobre: Mike vince sul Grande Fratello

Su Rai 1 Mike incolla al piccolo schermo 3.400.000 spettatori pari al 19.51% di share. Su Canale5 il Grande Fratello 18 ha raccolto 2.268.000 spettatori con uno share del 18.19% (Night: 928.000 – 27.03%, Live: 611.000 – 21.27%). Su Rai2 la prima puntata del reality Se mi lasci non vale intrattiene 321.000 spettatori pari all’1.82% (presentazione di 2 minuti: 457.000 – 2.16%). Su Italia1 il film in prima visione Black Site – La Tana del Lupo appassiona 913.000 spettatori (5.46%). Su Rai3 Lo Stato delle cose segna 719.000 spettatori e il 4.42% (presentazione di 18 minuti: 692.000 – 3.28%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 810.000 spettatori (5.65%). Su La7 La Torre di Babele interessa 1.042.000 spettatori e il 5.39%. Su Tv8 il debutto della nuova edizione di GialappaShow, con Laura Pausini, ottiene 821.000 spettatori con il 4.8% (replica in seconda serata: 229.000 – 4.5%). Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show diverte 430.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 21 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.586.000 spettatori (22.46%), mentre Affari Tuoi raduna 5.595.000 spettatori (26.36%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.025.000 spettatori pari al 14.26%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 509.000 spettatori con il 2.38%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.291.000 spettatori (6.22%), nel primo episodio, e 1.698.000 spettatori (8.06%), nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.133.000 spettatori (5.47%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.507.000 spettatori (7.06%). Su Rete4 4 di Sera interessa 1.052.000 spettatori e il 5.09% nella prima parte e 982.000 spettatori e il 4.58% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.843.000 spettatori e l’8.66%. Su Tv8 100% Italia gioca con 428.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 372.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte dalle 20:49 alle 21:04, e 528.000 spettatori con il 2.5%, nella seconda parte dalle 21:08 alle 21:52.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di2.504.000 spettatori pari al 19.39%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.652.000 spettatori pari al 22.39%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.002.000 spettatori (17%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.165.000 spettatori (20.85%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (481.000 – 4.3%), Medici in Corsia totalizza 352.000 spettatori con il 2.53% nel primo episodio e 461.000 spettatori con il 2.49% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 374.000 spettatori (2.79%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 537.000 spettatori (3.12%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.709.000 spettatori (15.76%). A seguire Blob segna 1.074.000 spettatori (5.61%). Su Rete4 La Promessa interessa 782.000 spettatori (4.19%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 304.000 spettatori pari al 2.13%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 431.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 328.000 spettatori con il 2.6%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 461.000 spettatori con il 2.4%.