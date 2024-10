Fonte: IPA Alfonso Signorini

Maica Benedicto è una concorrente, anche se in misura temporanea, del Grande Fratello 2024, secondo le ultime insistenti indiscrezioni. Nella puntata del 21 ottobre 2024, infatti, Alfonso Signorini dovrebbe annunciare la sua partecipazione al reality show, grazie a una particolare circostanza. La ragazza, infatti, è stata scelta per essere una concorrente dell’edizione attuale del Gran Hermano ma, grazie, a uno scambio tra la Spagna e l’Italia, dovrebbe arrivare dalla casa del reality show spagnolo, direttamente, a quella italiana.

Ma chi è Maica Benedicto? La gieffina è un’influencer e sa parlare molto bene l’italiano.

Maica Benedicto, la carriera della gieffina

Maica Benedicto è una concorrente del Gran Hermano 2024, che, dopo diverso tempo, presenta, tra i protagonisti, anche dei ragazzi non noti al pubblico televisivo. Tra di loro anche la ragazza, che ha 25 anni ed è nata a Cartagena, una città del sud-est della Spagna. La gieffina ha alle spalle una Laurea in Chimica industriale e, prima di accostarsi al mondo dello spettacolo, ha effettuato altri lavori.

Maica Benedicto, infatti, ha un passato da rappresentante farmaceutica ma, da quando è stata eletta Miss Turismo Spagna, nel 2022, ha cominciato anche una carriera da modella e influencer. L’account Instagram della ragazza, infatti, è seguito già da ben 25.800 followers che, dopo la sua partecipazione anche al Grande Fratello italiano, potrebbero aumentare ancora di più.

Durante la puntata serale del 20 ottobre 2024 del Gran Hermano, infatti, Maica Benedicto è stata richiamata in studio dal presentatore dell’edizione spagnola del reality show con una scusa. La gieffina, infatti, era convinta di essere stata squalificata, mentre, invece, è venuta a sapere che dovrà trasferirsi nella casa italiana del Grande Fratello 2024, nel corso dell’episodio del 21 ottobre 2024: “Buonasera Maica, sono ‘Grande Fratello’ italiano, ti invito a trascorrere qualche giorno a casa mia in Italia, ti aspettiamo domani. Benvenuta nella meravigliosa Italia”.

Maica Benedicto è appassionata d’equitazione e, in passato, ha vissuto anche in Italia per lavoro. La gieffina, quindi, sa parlare bene italiano, grazie alla permanenza di qualche mese a Milano.

Maica Benedicto, la vita privata

Sulla vita privata di Maica Benedicto non ci sono molte notizie, ma, in seguito alla sua partecipazione al Gran Hermano, alcuni dettagli sulle sue relazioni amorose del passato sono emerse. In particolare, come riportato da Hola, le persone vicine a un ex fidanzato della modella si sarebbe fatte avanti, raccontando che lei non è quella che appare in televisione e che, in passato, si è approfittata del ragazzo con cui stava, che, adesso, sarebbe pronto a sposarsi.

Gli amici di Maica Benedicto, al contrario, hanno difeso la posizione dell gieffina, smentendo quanto raccontato sul suo conto, affermando che, l’ex fidanzato della ragazza è solo in cerca di visibilità. Nella casa del Gran Hermano, adesso, l’influencer, ha creato un legame stretto con il compagno d’avventura Adrián, con cui, inizialmente, aveva avuto degli scontri.

L’arrivo della modella al Grande Fratello 2024 dovrebbe determinare la partenza, al contrario, di ben due concorrenti italiani, ospiti della casa spagnola per qualche giorno. Le due produzioni, infatti, avrebbero organizzato un vero scambio internazionali tra i due reality show. Si tratterebbe di Yulia Bruschi e Javier Martinez.