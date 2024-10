Fonte: IPA Jessica Morlacchi

Stasera, lunedì 21 ottobre, torna su Canale5 l’attesissima nona puntata del Grande Fratello. Come sempre, l’appuntamento è trasmesso in diretta a partire dalle 21,35, con la conduzione di Alfonso Signorini, accompagnato dall’opinionista Cesara Buonamici e dai volti di Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Questa serata si preannuncia ricca di colpi di scena, con le nomination che tengono tutti con il fiato sospeso, oltre alle dinamiche interne alla Casa che continuano ad appassionare il pubblico. Si attende anche la prima concorrente proveniente dal Gran Hermano, Maica Benedicto, come chiara strategia per tenere alta l’attenzione.

Grande Fratello, anticipazioni del 21 ottobre

Uno dei temi della puntata di questa sera è sicuramente il rapporto in evoluzione tra Shaila Gatta e Javier Martinez. La loro vicinanza non è passata inosservata, né ai concorrenti né alla regia del programma. L’ex velina di Striscia la Notizia, Shaila, sembra sempre più attratta dal pallavolista Javier, e la loro relazione è diventata oggetto di conversazioni dentro la Casa. Tuttavia, la situazione ha preso una piega interessante quando Shaila, chiacchierando con Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, ha rivelato dettagli su ciò che starebbe accadendo tra lei e Javier. Questa rivelazione ha spinto la regia a censurare parte della conversazione, spegnendo l’audio per evitare di divulgare troppi particolari. Ma di cosa stavano parlando Shaila e le sue compagne? Questa domanda rimane aperta, e stasera potrebbe essere approfondita ulteriormente.

Nonostante i loro momenti di vicinanza, pare che tra Shaila e Javier non sia ancora accaduto nulla di concreto, nemmeno un bacio. Il loro rapporto sembra fondarsi su una reciproca attrazione e interesse, ma entrambi preferiscono prendersi del tempo per conoscersi meglio prima di fare un passo avanti. Inoltre, la situazione si è complicata a causa di un triangolo con Lorenzo, che ha minato temporaneamente il loro rapporto. Lui però si è riavvicinato a Helena Prestes, e questo ha permesso a Shaila e Javier di riprendere la loro conoscenza con maggiore serenità.

Si attende inoltre l’ingresso di Maica Benedicto, la concorrente del Grande Fratello spagnolo che è stata scelta per il cross over tra i due programmi. Non si sa, invece, chi lascerà la Casa del villaggio romano per partire alla volta della Spagna. Potrebbe essere uno ma anche più concorrenti: la decisione del reality è ancora un mistero ma che sarà svelato presto.

Grande Fratello, nomination: chi sarà salvato stasera

Stasera sarà anche la serata decisiva per i concorrenti in nomination: Lorenzo, Shaila, Yulia e Amanda. Questa volta, però, il televoto non porterà all’eliminazione immediata di uno dei concorrenti, ma servirà a decretare chi sarà il concorrente salvato dal pubblico. Il vincitore del televoto otterrà l’immunità per la settimana successiva, garantendosi quindi un posto nella Casa in vista della prossima eliminazione. I sondaggi online indicano che la situazione è molto equilibrata, con Lorenzo in leggero vantaggio rispetto agli altri concorrenti, ma tutto può cambiare fino alla chiusura delle votazioni.

Secondo le percentuali del sondaggio ForumFree, i voti sembrano distribuiti in questo modo: Lorenzo Spolverato con il 27,53% delle preferenze, seguito da Shaila Gatta con il 26,14%, Amanda Lecciso al 25,96% e Yulia Bruschi in ultima posizione con il 20,37%. Tuttavia, come spesso accade, il voto del pubblico potrebbe riservare delle sorprese, e solo alla fine della serata sapremo chi sarà salvo.

Dove seguire la puntata e le dirette quotidiane

Per tutti i fan del Grande Fratello che non vogliono perdersi neanche un momento della diretta, è possibile seguire la puntata di stasera su Canale5, oppure in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, per chi desidera seguire le vicende della Casa 24 ore su 24, ci sono numerose opzioni: Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), La5 (canale 30 del digitale terrestre) e naturalmente la piattaforma Mediaset Infinity (app e sito web). Sono previste anche finestre in day-time su Canale5 e Italia1, con collegamenti quotidiani.

Le tensioni tra Amanda Lecciso e Helena Prestes

Un altro aspetto che terrà banco nella puntata di stasera riguarda le tensioni crescenti tra Amanda Lecciso e Helena Prestes. Le due concorrenti, inizialmente vicine, hanno visto il loro rapporto deteriorarsi progressivamente. Non è chiaro cosa abbia scatenato il loro distacco, ma il clima nella Casa si è fatto più teso, e stasera potrebbe esserci un confronto diretto tra le due, che certamente non passerà inosservato.

L’entrata di Maica Benedicto, la concorrente spagnola del Gran Hermano, potrebbe sconvolgere ancora gli equilibri precari che si sono stabiliti all’interno della Casa. C’è da aspettarselo, se non altro perché su di loro si sono concentrate le forze del programma.

Gli ascolti e l’andamento dell’edizione

L’edizione 2024 del Grande Fratello, nonostante le dinamiche coinvolgenti tra i concorrenti, sembra non aver ancora raggiunto i numeri di ascolto sperati. L’ultima puntata, trasmessa il 14 ottobre, ha registrato solo 2,2 milioni di spettatori, con uno share poco superiore al 17%. Questo potrebbe essere uno dei motivi che ha portato alla riduzione del numero di puntate settimanali. Tuttavia, il programma continua ad avere un forte seguito sui social, dove le vicende della Casa generano discussioni e commenti tra i fan.