Fonte: IPA Alfonso Signorini

L’edizione 2024 del Grande Fratello è in pieno svolgimento, anche se le diverse puntate del reality show non fanno segnare i risultati sperati in termini di ascolti. Proprio per ottenere il favore di nuove fette di pubblico, la produzione del programma televisivo avrebbe deciso di prevedere dei nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Tra coloro che si dovrebbero aggiungere al cast dei concorrenti ci sarebbe anche Maica Benedicto, secondo le ultime indiscrezioni.

La concorrente della versione spagnola del reality show dovrebbe, quindi, tornare nella casa più spiata d’Italia, dopo la sua breve visita degli scorsi mesi. Questa volta, però, la modella iberica dovrebbe fare il suo ingresso dalla porta rossa per prendere parte alla gara per la vittoria del programma televisivo.

Maica Benedicto di nuovo al Grande Fratello 2024

Nel corso dell’edizione 2024 del Grande Fratello la produzione del programma televisivo ha deciso anche un doppio scambio con l’edizione spagnola del relaity show. Infatti Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano, ha avuto la possibilità di lasciare momentaneamente la casa spagnola dello show televisivo e di passare dei giorni in quella italiana. In particolare la modella è rimasta nel loft romano solo per 48 ore ed è subito tornata a Madrid.

In contemporanea anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico spagnolo, trasferendosi al Gran Hermano, dove è sbocciato il loro amore. Anche Tommaso Franchi, in seguito, ha raggiunto la Spagna per diversi giorni per rincontrare Maica Benedicto con cui sembrava essere nato un feeling particolare.

Secondo le ultime indiscrezioni questa volta Maica Benedicto tornerebbe al Grande Fratello in veste di concorrente, come svelato da Deianira Marzano. L’ingresso della modella spagnola nella casa romana potrebbe portare non poco scompiglio, visto il suo interesse per Tommaso Franchi che, negli ultimi giorni, ha vissuto un momento di crisi con Mariavittoria Minghetti, con cui ha cominciato una relazione amorosa.

La dottoressa, infatti, sembrava essersi infatuata di Alfonso D’Apice, mentre si trovava con lui nel Tugurio della casa e la coppia ha avuto diversi confronti per capire bene i loro sentimenti.

Insieme a Maica Benedicto dovrebbero fare il loro ingresso nella casa a breve anche Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Grande Fratello 2024, gli ultimi aggiornamenti

Nelle ultime settimane i concorrenti del Grande Fratello 2024 sono stati divisi in due diversi gruppi, che hanno vissuto separati all’interno di due distinti ambienti del loft romano. Infatti alcuni degli inquilini hanno continuato a vivere la loro quotidianità tra le comodità della casa principale del reality show, mentre gli altri hanno dovuto passare dieci giorni in Tugurio.

Ma nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2024, le porte di questa particolare zona del loft romano si sono aperte nuovamente, visto che, dopo un gioco, Helena Prestes e Amanda Lecciso hanno potuto decidere chi portare con loro nel Tugurio. Se la seconda delle due ha scelto di passare il suo tempo con un’amica: Mariavittoria Minghetti, la modella brasiliana ha fatto una scelta molto particolare.

Helena Prestes ha deciso di portare in Tugurio con lei Lorenzo Spolverato, dividendolo così dalla fidanzata Shaila Gatta. La decisione della concorrente è stata molto discussa dai suoi compagni d’avventura visto che lei e il gieffino erano stati protagonisti di un breve flirt e lei si dichiara ancora innamorata di lui.