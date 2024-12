Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello: l’indiscrezione

Fonte: IPA Alfonso Signorini prepara nuovi ingressi al Grande Fratello

Non sono bastati i sei nuovi ingressi di lunedì 2 dicembre. La produzione del Grande Fratello vuole alzare ulteriormente il tiro e si vocifera in particolare di due nomi che stanno facendo già discutere: Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, già protagoniste insieme di una delle edizioni più seguite e amate dal pubblico. Si tratta di un’indiscrezione al momento, ma c’è già una data.

Due grandi ritorni al Grande Fratello

È chiaro che il Grande Fratello stia facendo di tutto per tornare a splendere in un panorama televisivo che finora non lo ha affatto premiato. I soliti triangoli non funzionano più (ma lo sapevamo già dai tempi di Alex Belli), il ripescaggio dal parterre di Temptation Island non ha colpito nel segno e inserire nel cast volti anonimi che televisivamente non dicono nulla di certo non concorre al successo del reality.

Ed è qui che arriva come un fulmine a ciel sereno una bella indiscrezione. Non sono bastati i ben 6 nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia – basti citare Zeudi di Palma ex Miss Italia e le Monsè madre e figlia -, adesso che i risultati cominciano a vedere all’orizzonte un minimo miglioramento la produzione intende calcare la mano con due nomi storici del Grande Fratello.

Chi ha seguito le precedenti edizioni, qui parliamo di quella Covid del 2020, avrà sentito certamente un sobbalzo davanti ai nomi di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Quello che le ha viste protagoniste è stato un Grande Fratello Vip di enorme successo, seguitissimo dal pubblico e ancora oggi nei suoi ricordi più cari, tanto da superare in termini di condivisioni sui social (in particolare su TikTok) l’edizione attuale. La gente non ha mai smesso di ripensare ai siparietti tra la Ruta e Tommaso Zorzi, che vinse quell’edizione, le belle e sane risate che hanno tenuto compagnia durante un periodo nero per tutti, a suon di lockdown, paure e incertezze.

Fonte: IPA

Quando entrano Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

A lanciare l’indiscrezione con una certa convinzione è stato dapprima Davide Maggio, che ha confermato l’ingresso di Stefania Orlando, sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale da parte della produzione. Discorso analogo per Maria Teresa Ruta, il cui nome è emerso al fianco della collega da un’anticipazione fornita da TvBlog. In entrambi i casi si parla di un’unica data: i due volti televisivi dovrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia lunedì 16 dicembre.

Intanto la programmazione del Grande Fratello sembra resterà stabile, salvo cambiamenti dell’ultimo momento. Le puntate in prima serata vanno in onda solo al lunedì, senza il doppio appuntamento che era stato momentaneamente istituito nelle scorse settimane (ma immediatamente ritirato, visto il flop contro Ballando con le Stelle).

Gli ascolti non mentono: la puntata andata in onda il 2 dicembre ha registrato una piccola ma significativa risalita. Che sia la strategia giusta per riconquistare il cuore del pubblico, parecchio deluso da quel che ha visto finora?