Stefania Orlando lascia il Grande Fratello: “Motivi personali”

Un altro abbandono – per il momento temporaneo – nella Casa del Grande Fratello. Stefania Orlando ha lasciato il loft più spiato d’Italia dopo l’ultima diretta, come comunicato dagli account social ufficiali del programma Mediaset.

Uscita temporanea dalla Casa del Grande Fratello per Stefania Orlando. Dopo la trentaquattresima puntata del reality show, andata in onda il 24 febbraio su Canale 5, la concorrente ha abbandonato il gioco: “Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa di Grande Fratello”.

Così si legge sugli account social ufficiali del programma: una decisione che è apparsa totalmente inaspettata al pubblico, specialmente dopo una puntata particolarmente impegnativa per la gieffina, che ha visto uscire Iago Garcia.

Con il compagno d’avventura Stefania stava costruendo un rapporto speciale: sebbene abbia sottolineato in più di un’occasione che l’uomo della sua vita rimane l’ex marito Simone, è innegabile che tra i due inquilini stesse nascendo qualcosa. Per la showgirl la diretta è stata incisiva anche perché si è ritrovata a un passo dall’essere eletta tra i finalisti della diciottesima edizione del reality show: a trionfare però è stata Jessica Morlacchi, che ha strappato il titolo anche alle altre due contendenti, ovvero Helena Prestess e Amanda Lecciso.

Non è ancora chiaro se e quando Stefania Orlando rientrerà nella Casa, e se quindi la sua uscita diventerà definitiva. Bisognerà attendere le prossime ore, anche se in questo momento il suo allontanamento dalla Casa non compromette le dinamiche del gioco: in nomination per l’eliminazione ci sono infatti Helena, Amanda, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta e Zeudi di Palma.

Stefania non è la prima concorrente ad abbandonare la Casa del Grande Fratello: solo qualche settimana fa anche Pamela Petrarolo aveva abbandonato il gioco per motivi personali.

Il rapporto speciale con Iago Garcia

Da quando Stefania Orlando e Iago Garcia hanno trascorso del tempo insieme nel tugurio il loro rapporto ha avuto un’evoluzione che nessuno si aspettava. I due inquilini sono presto diventati complici, ma la showgirl ha voluto subito mettere le cose in chiaro, spiegando che tra loro non poteva che esserci solo una semplice amicizia.

Se da un lato lui ha più volte ammesso di cercare un legame vero, una donna con la quale costruire una famiglia e un rapporto sincero, lei dall’altro ha subito chiarito di non potergli dare quello che cerca, essendo ancora legata indissolubilmente all’ex marito Simone, con il quale sta cercando di creare un nuovo tipo di relazione.

“Era ed è l’uomo più importante della mia vita, dopo un rapporto di 15 anni. Ha rappresentato per me un marito, amante, padre e figlio. (…) Ci siamo ritrovati pochi mesi fa come amici. Ci siamo detti che vogliamo far parte l’uno della vita dell’altra, e viceversa. Voglio viverlo senza aspettative”, aveva confessato ad Alfonso Signorini.

Proprio la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di qualche anno fa aveva distrutto il loro matrimonio: “Sono stata per mesi intrattabile e l’ho dato molto per scontato. Non riuscivo a rientrare nella realtà e mi infastidiva tutto ciò che mi stava intorno. Quando sono tornata quella di sempre, però, era lui a essersi allontanato. L’ho compreso, perché amare vuol dire lasciare liberi e volere la felicità dell’altro”.