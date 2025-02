Grande Fratello, Stefania Orlando sempre più vicina a un inquilino della Casa, la dedica inaspettata

Fonte: IPA Stefania Orlando, molto vicina a Iago nella Casa Terza Puntata "Liberi Tutti" RAI2 Nella foto: Stefania Orlando

Nel teatrino del Grande Fratello, tra liti, confessioni e strategie, c’è un’alleanza che brilla più delle altre: quella tra Stefania Orlando e Iago Garcia. L’intesa cresce, gli sguardi si fanno intensi, e le chiacchierate si trasformano in monologhi esistenziali da manuale. Lei parla, lui ascolta con una calma da attore spagnolo navigato, e nel frattempo, il pubblico si chiede se questa sia solo amicizia o qualcosa di più interessante.

La confessione di Stefania: tra ricordi e nuove consapevolezze

Dentro la casa più spiata d’Italia, Stefania Orlando si racconta senza filtri. Chi la conosce lo sa: la trasparenza è il suo biglietto da visita. Con Iago Garcia si lascia andare a riflessioni che sanno di nostalgia e nuovi inizi.

“Ho recuperato con il mio ex marito un rapporto, diverso da quello di prima, continua a nutrirmi con la sua presenza, so che c’è, qualsiasi cosa possa succedere io so che ho lui con cui confrontarmi e lo stesso vale per lui, quindi penso sia un traguardo importantissimo e non lo vedo un fallimento. L’amore si può trasformare ed evolversi in qualcosa di diverso, che secondo me c’è. Sicuramente avevo scelto la persona giusta”.

Garcia ascolta assorto, mai annoiato, replica con parole misurate: “Ne abbiamo parlato qualche volta, che conosci una persona quando ti lasci, capisci la dimensione umana. Se non c’è la passione, l’amore, ma c’è un grande rispetto, una grande riconoscenza di quello che avete vissuto, è veramente il ritratto di quella persona”.

L’uragano Pettinelli: difendere Stefania a suon di stoccate

Se il Grande Fratello è una pièce teatrale, Anna Pettinelli è l’attrice non protagonista che ruba la scena. L’amica storica di Stefania entra in casa con l’energia di un tifone e spazza via tutto quello che trova sulla sua strada. Obiettivo numero uno da asfaltare, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, ribattezzati da lei “Miss e Mr Arroganza”.

L’aria si fa tesa quando Pettinelli affila le unghie e le parole: “Alla tua età non sei un buon esempio”, dice dritta in faccia a Chiara, mentre Alfonso non sa più dove guardare. L’amica di Stefania Orlando, che di diplomazia non sa che farsene, vuole solo una cosa: mettere al loro posto gli arroganti e ridare fiato a chi merita.

E per farlo, si porta dietro dieci pagine di curriculum della Orlando stampate direttamente da Wikipedia. “Stasera te le leggi”, spara in faccia ai suoi bersagli, proprio col fare di una professoressa di Amici.

Il regalo inaspettato: l’aereo delle Viperelle

Ma tra un attacco e l’altro, Anna Pettinelli trova anche il tempo di esprimere il suo verdetto sulla questione che sta scaldando il pubblico: Iago Garcia. Lui, con la sua aria da gentleman iberico, sembra aver trovato il modo di entrare nelle grazie della showgirl. Pettinelli lo scruta, lo valuta e alla fine dà il via libera con una sentenza che suona quasi come un’investitura: “Se saranno rose, fioriranno fuori da qui”.

Niente drammi da telenovela in prima serata, nessun bacio sotto i riflettori. Se qualcosa deve accadere, accadrà lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. E intanto, le Viperelle, le fedelissime di Stefania, già sognano un epilogo romantico da favola moderna.

E proprio loro hanno fatto un regalo inaspettato: un aereo con scritto “The Queen is back”. Lei lo vede, urla, si commuove e inizia a sfilare per il giardino con l’energia di una popstar in concerto. Gli altri concorrenti la seguono, applaudono, alcuni provano anche a prendersi una fetta di quel momento magico.