Fonte: IPA Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è stata una delle concorrenti più commentate del Grande Fratello Vip5. L’attrice, diventata famosa con lo pseudonimo Adua del Vesco, si è raccontata senza filtri all’interno del reality show, svelando anche che la sua relazione con Gabriel Garko era in realtà falsa. Durante la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello l’artista ha conosciuto Andrea Zenga, suo compagno d’avventura con cui ha cominciato una relazione amorosa. I due di recente sono diventati genitori della piccola Camilla.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024/2025, Rosalinda Cannavò è stata tirata in causa nuovamente da Maria Teresa Ruta, sua compagna nell’edizione del passato e concorrente della stagione attuale del reality show.

Rosalinda Cannavò, la risposta a Maria Teresa Ruta

Rosalinda Cannavò ha deciso di replicare a delle dichiarazioni effettuate da Maria Teresa Ruta, durante l’ultima puntata del Grande Fratello. La giornalista, infatti, ha ricordato la liason amorosa tra l’attrice e Dayane Mello, avvenuta durante la quinta edizione del reality show, dove anche lei era tra i concorrenti.

Conoscendo l’amicizia tra Dayane Mello e Helena Prestes, la conduttrice ha ipotizzato che anche lei volesse creare una coppia con Zeudi Di Palma per seguire le orme dell’amica: “Forse a Helena è balenata l’idea di fare questa ship come fece Dayane con Adua per creare delle tensioni di gioco”. Ma la concorrente brasiliana ha subito rimandato l’accusa al mittente: “Non mi è piaciuto quello che hai detto a Zeudi, di Dayane e di Rosalinda. Non c’entra niente”.

Anche Rosalinda Cannavò ha voluto commentare quanto accaduto, ringraziando Helena Prestes per averla chiamata con il suo vero nome: “Grazie per avermi almeno tu chiamata Rosalinda. Persone che hanno vissuto sei mesi con me e sanno il mio trascorso, continuano a chiamarmi Adua. Non ho parole”.

L’attrice, infatti, non ha apprezzato il fatto che l’ex compagna d’avventura l’abbia chiamata con il suo pseudonimo: “Volevo ricordare a qualcuno, ogni riferimento è puramente casuale, che io non mi chiamo più Adua, quindi gentilmente di chiamarmi Rosalinda e gentilmente di parlare poco di me, soprattutto di cose inerenti a quattro anni fa”.

Rosalinda Cannavò ha voluto sottolineare inoltre che vorrebbe non si parlasse più di quanto accaduto tanti anni fa: “La vita di tutti è andata avanti, ho una figlia meravigliosa, un compagno splendido. Quindi anche meno”.

Rosalinda Cannavò, la risposta agli haters

Rosalinda Cannavò, dopo essere intervenuta sulle dichiarazioni di Maria Teresa Ruta, ha voluto rispondere a quanti hanno criticato le sue parole, affermando che nel suo canale Instagram c’è ancora il nome Adua Del Vesco: “Sul mio Instagram c’è scritto Adua Del Vesco perché non posso cambiarlo. La soluzione sarebbe eliminare l’account. Ok? Però c’è scritto anche Rosalinda Cannavò in grande”.

L’attrice ha anche condiviso uno screen della richiesta di modifica del nome dell’account social: “Visto che sto leggendo cattiverie assurde. Ecco la dimostrazione del perché purtroppo il mio nome utente non venga modificato, non da me ma da Instagram. Evidentemente chi ha la spunta blu non può fare cambi. Io ripetutamente negli anni ci ho provato mandando anche svariati messaggi direttamente a Instagram”.

L’attrice siciliana ha voluto ricordare quanto è stato complicato e doloroso per lei decidere di cambiare nome: “Detto questo ho detto tutto. Leggo cose assurde solo perché mi fa molto strano che persone che hanno convissuto con me per così tanto tempo, vissuto la mia storia, e le ragioni profonde che mi hanno portato a questo cambiamento, continuino a fare un errore del genere. Soprattutto perché hanno vissuto la ragione più profonda del mio voler tornare a chiamarmi Rosalinda. La malvagità di certe persone che commentano con insulti è davvero sconvolgente”.