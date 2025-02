La finale del Grande Fratello è vicina ed è dunque tempo di verdetti ed eliminazioni. Ora più che mai. Ancora un addio in questa puntata, che si è aperta nel nome degli intrighi sentimentali.

Alfonso cerca visibilità. Voto: 6

Mai come in questa edizione del Grande Fratello, gli eliminati non lo sono del tutto. C’è sempre uno strascico con il quale fare i conti. È accaduto anche con Alfonso D’Apice, eliminato nella puntata di lunedì scorso e già di ritorno in casa.

Non per tornare concorrente, sia chiaro, ma per sciogliere il nodo creato con le sue dichiarazioni. Prima di andare via aveva lanciato l’amo per poter essere ancora attuale negli equilibri della casa. Mariavittoria aveva promesso di lasciare Tommaso per stare con lui.

Di colpo si torna a parlare dell’esperienza in tugurio, della loro complicità e di quella frase detta a Javier: “Lei si sente obbligata a stare con Tommaso”.

Da qui una crisi della coppia durata alcuni giorni e il confronto in diretta. Cosa è accaduto? Nulla, per la precisione. Mavi e Tommy restano insieme, nonostante le vecchie immagini, e Alfonso non riesce a passare da buon samaritano: “L’ho fatto per voi, perché lui certe immagini le avrebbe viste fuori. Meglio discuterne ora”.

Sesso e samba? No, e strategia. Voto: 5

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Zeudi ed Helena erano tanto vicine. Del resto gli equilibri nella casa del Grande Fratello sono fragili e le cose si evolvono rapidamente. Perché tutto è amplificato, come ormai si ripete da quasi un ventennio.

La giovane è certa, tra Helena e Javier è solo questione di “sesso e strategia”. Verrebbe da chiedersi cosa ci sarebbe di male, considerando come si tratti di un gioco a premi televisivo, in fin dei conti, e di due adulti consenzienti. Signorini si schiera, senza mezzi termini, trovando sospetto il tentativo di Zeudi di avvicinarsi a Javier alcune settimane fa. Casualmente proprio “all’uomo al quale era interessata Helena”. Gelosia? Per Di Palma niente affatto: “Ora la vedo così com’è”.

La storia di Helena. Voto: 7

È sempre incredibile come al GF si riesca a passare da temi come i triangoli amorosi colmi di fuffa, ispirati dal televoto, a storie personali tremendamente vere e dure. È il caso di Helena Prestes, che ha parlato di un aspetto chiave e doloroso della sua vicenda famigliare.

La vita le ha dato uno scossone enorme quando sua sorella Mariana è stata cacciata di casa dalla madre. Il tutto è accaduto un anno dopo essere rimasta incinta, a 17 anni, del suo piccolo Bernardo, che oggi ne ha 17. Il motivo? Aveva una fidanzata.

Oggi aiuta suo padre, mandandogli di tanto in tanto dei soldi. Teme però di ritrovarsi faccia a faccia con sua madre al Grande Fratello, forzata a rivivere certi momenti: “Non ci vediamo da tempo. Sarebbe molto emozionante ma preferisco non parlarne”.

Discorso differente per Mariana e Bernardo, che rappresentano la sua quotidianità. Vivono infatti con lei. Commovente il videomessaggio di sua sorella, che le deve tanto. Niente lettera e voce impostata, il che è decisamente meglio: “Siamo cresciute in una famiglia sbagliata. Non sei sola e non lo sarai mai”.

Scopriamo che c’è anche una terza sorella Prestes, attivista che ha una Ong ed è incinta. Tanta commozione, che culmina nelle lacrime della brasiliana e nell’abbraccio di Javier. Signorini però non resiste e deve smorzare i toni: “Siete due gocce d’acqua. Sembra te con la parrucca”.

Nuova eliminazione. Voto: 7

A metà puntata Signorini decide di fare uno “scherzone”. Deve annunciare i primi salvi al telefono e di colpo fa il nome di Giglio. Il giovane è certo, dunque, d’avercela fatta ma il riferimento era alla di bianco vestita Shaila Gatta.

“Cribbio che scherzo”, citando Nuzzo e DiBiase. A poter restare sono Stefania, Chiara, Shaila e Mariavittoria. Circa un’ora dopo arriva poi un altro verdetto parziale, che vede Iago e proprio Giglio salvarsi. Eliminato infine Maxime con queste percentuali:

Shaila 22,4%;

Chiara 20,58%;

Mariavittoria 12,71%;

Iago 10,85%;

Stefania 8,74%;

Amanda 7,47%;

Federico 6,85%;

Giglio 6,04%;

Maria Teresa 2,7%;

Maxime 1,6%.