Al Grande Fratello non mancano di certo gli intrecci sentimentali, decisamente aumentati ora che si è in dirittura d’arrivo. Il finale è dietro l’angolo ormai e Alfonso Signorini deve districarsi tra numerose situazioni colme di tensione. L’ultimo grande caso? Quello scatenato da Alfonso D’Apice, già pronto a rientrare.

Minacce contro Alfonso

L’avventura di Alfonso non è ancora terminata al Grande Fratello. Per quanto sia stato eliminato, a un passo dalla finale, ha infatti scatenato una vera e propria crisi tra Mariavittoria e Tommaso, il che lo rende ancora centrale nelle dinamiche del programma.

Per questo Alfonso Signorini lo ha rivoluto al di là della porta rossa. Ha raccontato d’essere subito tornato a casa e d’aver riscontrato un grande affetto da parte di tantissime persone. Al tempo stesso, però, in molti si sono anche scagliati contro di lui. Addirittura ci sono state minacce via social da parte di membri di altri fan club, come li ha definiti.

Il conduttore ha dunque preso la parola e si è espresso in merito. Questo programma è in grado di generare reazioni estreme ma la gente deve darsi una regolata. Ecco, in sintesi, il suo pensiero. Si tratta di un gioco e certi toni non sono accettabili. Figurarsi poi l’arrivare a delle vere e proprie minacce.

La verità su Mariavittoria

Le parole di Alfonso hanno scatenato una profonda crisi tra Mariavittoria e Tommaso. Lui si sente preso in giro ma è innamorato ed è pronto a perdonarla. Ma per cosa? Signorini aveva notato sguardi strani tra Mariavittoria e Alfonso. Il tutto durante l’ultima puntata di quest’ultimo. Li ha così incalzati a rivelare il loro “segreto”.

Il ragazzo ha spiegato come Mariavittoria gli avesse promesso di lasciare Tommaso per lui. Tutto ciò accadeva a dicembre, quando la coppia viveva una forte crisi. Mavi ha però sottolineato di non essersi mai sbilanciata fino a questo punto con Alfonso.

Un caso costruito sul nulla, dunque, o quasi. In puntata però la giovane specifica come al tempo non stessero realmente insieme. Alla fine ha poi scelto Tommaso, anche se Alfonso ha rivelato di alcuni messaggi scambiati in seguito, dopo la famosa fase del tugurio, quando erano ufficialmente una coppia.

Lo scontro tra Alfonso e Mariavittoria

Tommaso è innamorato perdutamente e vuole guardare al futuro. Prima di poterlo fare, però, Marivittoria deve confrontarsi con Alfonso un’ultima volta. La giovane è riportata in tugurio da Signorini, “dove quell’affinità ha avuto inizio”.

Un video riassuntivo dimostra chiaramente come Alfonso non si sia inventato di sana pianta la complicità con Mariavittoria. Lei gli aveva addirittura detto d’aver ormai chiuso con Tommaso, che guarda tutto in un’altra stanza: “Tu sei la persona. (…) Io ti voglio con me. (…) Io sono libera“. Ciò che pesa maggiormente, però, è la frase che Alfonso ha detto a Javier, riportando il pensiero della ragazza: “Lei si sente obbligata a stare con Tommaso“.

Poco prima del confronto, Mariavittoria si dice un po’ confusa sulle tempistiche. Magari certi video con Alfonso erano precedenti la sua scelta. Signorini però mette le cose in chiaro: “Sono tutti successivi”.

Chiarito questo, la ragazza passa all’attacco subito dopo aver visto D’Apice, reso a suo dire d’averla voluta mettere in difficoltà. Al netto del fatto che nessuno fa una colpa a lui d’aver voluto ottenere un po’ di visibilità extra post eliminazione, appare un po’ lontano dalla realtà il ragionamento che fa: “L’ho fatto per te, per voi. Meglio discuterne ora che all’esterno, quando di certo avrebbe visto certi video”.

Tommaso interviene e chiarisce col suo modo di fare di non avere alcun interesse per la vicenda. Vuole essere lasciato in pace con Mariavittoria, per quanto precisa: “I miei amici dicevano ‘non trattare male le ragazze. Poi arriva una di cui ti innamori e che ti fa rimanere male’”.

Cesara Buonamici prende le difese di Mavi dallo studio e attacca Alfonso, che per Tommaso ha usato parole eccessive, come se fosse accaduto qualcosa di enorme. D’Apice però punzecchia, precisando d’aver visto molto di più, ora che è fuori dalla casa. “Non dirgli queste cose – sottolinea Signorini – che poi non dorme per dieci notti di fila”.

Una vicenda conclusa, dunque, ora che tutto è stato posto alla luce del sole. I due non dovranno far altro che attendere la fine del reality. Avranno tutto il tempo fuori per mettersi davvero alla prova: “Fuori non c’è niente di più di quello che hai visto stasera – dice Signorini a Tommaso – Non ti meriti altre menate e sofferenze varie”.