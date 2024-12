I concorrenti del Grande Fratello 2024 stanno passando le festività natalizie lontano dalle persone a loro care, spiati dalle numerose telecamere del loft romano. Dopo la Vigilia di Natale e il pranzo del giorno più magico dell’anno, i coinquilini si stanno preparando per uno scoppiettante Cenone di San Silvestro, che sarà seguito da danze sfrenate che dureranno tutta la notte.

Ma i diversi gieffini stanno facendo le prove per stupire i telespettatori con delle esibizioni che verranno mostrate al pubblico nella prossima puntata del reality show, che andrà in onda il 30 dicembre 2024. Enzo Paolo Turchi, ancora una volta, curerà le coreografie dei balletti, ma nell’episodio serale del seguito programma televisivo ci potrebbe essere spazio anche per delle polemiche.

Alcuni telespettatori, infatti, chiedono a gran voce sui social che la produzione prenda provvedimenti nei confronti di Tommaso Franchi, che è stato protagonista nelle ultime ore di un acceso sfogo nei confronti della fidanzata Mariavittoria Minghetti.

Tommaso Franchi, la polemica

Nelle ultime ore, tante sono le vicende accadute nella casa del Grande Fratello. Jessica Morlacchi ha rivelato che vorrebbe lasciare il programma televisivo e Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso, dopo settimane di sofferenze, di ricucire il loro rapporto amoroso. Ma se per alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia regna l’armonia, altri sono stati protagonisti di un’accesa litigata. Si tratta di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti che hanno avuto un confronto nella stanza da letto del loft, nella serata del 27 dicembre 2024.

Nel corso di quella discussione, il concorrente toscano ha mostrato alla fidanzata tutto il suo disappunto per essere rimasta a parlare coi coinquilini invece di raggiungerlo a letto: “Poi sembra che so scemo no?… Si piglia un libro si va a leggere, tu ‘Si’, Mi pigli in giro? Neanche te lo dico… Perché mi dici guinzaglio, cosa?… Un problema se ti chiamo?”.

La dottoressa ha spiegato che si era attardata con gli altri solo per poco tempo: “Mi dà fastidio se mi chiami così, sembra che veramente devo scappare. Cinque minuti seduta a parlare con loro, potevi stare, e poi sarebbero andati tutti e due a leggere, è questo, tutto ok”, ma il coinquilino ha continuato a insistere con il suo punto: “Allora mi dici: Tommi non vengo”, costringendo Mariavittoria Minghetti a svelare i motivi che l’avevano portata a non avvertirlo dei suoi piani: “Non volevo che ci rimanevi male”.

Quando la dottoressa, spazientita, si è alzata dal letto in cui i due stavano litigando, Tommaso Franchi ha deciso di tirarla a sé in malo modo: “Vieni giù! Sei fuori… Sono le due di notte, sono le due di notte! Perché non ti sei struccata, lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e poi si andava a letto. Qual è il punto, perché non ci riesci ad arrivare?…’Tommi io mi sono messa a parlare, non si legge’. Cos’è di difficile che non ti torna?”.

La gieffina ha nuovamente spiegato al fidanzato il suo atteggiamento: “Mi sono messa a parlare. Ma qual è il problema se io vado lì, mi metto a parlare poi vengo qui. Io non ho fatto niente stavolta” e i due hanno poi subito chiarito ma i telespettatori non hanno apprezzato i gesti e le parole del concorrente.

Tommaso Franchi, i commenti del web

Secondo molti telespettatori del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha dimostrato troppa possessività nei confronti di Mariavittoria Minghetti e ha usato dei modi pochi gentili nei suoi confronti, strattonandola con forza: “Ma Tommaso le deve dire anche a che ora struccarsi, lavarsi i denti e con chi parlare? E avete il coraggio di dire che non è tossico?” e “L’ha presa con forza, le ha fatto storie perché non si è lavata i denti, non si è struccata e non si è messa nel letto con lui a leggere. Si era semplicemente fermata a parlare con le altre ragazze, si sta esagerando e bisogna fermare Tommaso”.

Alcuni hanno chiesto anche dei provvedimenti nei suoi confronti: “Comunque il comportamento di Tommaso non riguarda i vari fan o chi vuole chi con chi, è brutto e basta. È sbagliato. È violenza” e “Vai, continuate a romanticizzare questi comportamenti di Tommaso mi raccomando! Grande Fratello lasciar passare un messaggio del genere è vergognoso e imbarazzante, spero abbiate la decenza di prendere provvedimenti”.