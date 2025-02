Fonte: IPA Alfonso Signorini

Per gli appassionati del Grande Fratello, si prospetta una serata piena di emozioni, colpi di scena e momenti indimenticabili. Giovedì 20 febbraio, in prima serata su Canale5, torna l’appuntamento con il reality show più seguito d’Italia, condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, come sempre, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche della Casa, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà le opinioni dei telespettatori. Il televoto è ricchissimo di possibilità, mentre i sondaggi non danno una stima certa di chi potrebbe uscire definitivamente dal gioco.

Grande Fratello, le anticipazioni del 20 febbraio

Il televoto di questa settimana è tra i più combattuti della stagione: ben 10 concorrenti sono a rischio eliminazione. Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania Orlando sono in bilico, e solo il pubblico potrà decidere chi dovrà abbandonare il gioco. Le tensioni sono alle stelle, gli inquilini cercano di farsi forza a vicenda, ma l’ansia è palpabile. Chi sarà costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia? Lo scopriremo presto, subito dopo la chiusura del televoto in diretta.

Ma il Grande Fratello non è solo strategia ed eliminazioni, è anche emozioni e momenti toccanti. Questa sera, due concorrenti vivranno istanti indimenticabili grazie a delle sorprese che scalderanno i cuori dei telespettatori. Helena riceverà una commovente video-lettera dalla sorella Mariana, un messaggio che sicuramente la toccherà nel profondo e le darà la forza di affrontare il suo percorso all’interno della Casa. Per Federico, invece, ci sarà un incontro davvero speciale: potrà riabbracciare il figlio Romeo. Il loro legame è fortissimo e la distanza si è fatta sentire, quindi il loro incontro sarà sicuramente uno dei momenti più emozionanti della serata.

La crisi tra Mariavittoria e Tommaso

Nel frattempo, la tensione tra Mariavittoria e Tommaso continua a crescere. I due, che all’inizio sembravano inseparabili, stanno attraversando un periodo complicato. Discussioni, incomprensioni e qualche parola di troppo hanno messo a dura prova il loro rapporto. Questa sera sarà finalmente il momento del chiarimento definitivo? Oppure la loro amicizia (o qualcosa di più?) è ormai irrecuperabile? I due sono legati da tempo, ma con il trascorrere delle settimane le incomprensioni sono diventate sempre più evidenti.

La recente eliminazione di Alfonso ha lasciato il segno nella Casa. Chiara, che non ha mai nascosto la sua personalità forte e diretta, sembra aver preso le redini di una vendetta nei confronti di alcuni inquilini. Il suo atteggiamento combattivo potrebbe creare nuove tensioni e schieramenti. Chi sarà nel mirino delle sue critiche? Ci saranno nuove alleanze o altre spaccature nel gruppo?

Quando e dove va in onda il Grande Fratello

Il nuovo appuntamento col Grande Fratello va in onda il 20 febbraio dalle 21,35 su Canale5. Come di consueto, la puntata sarà visibile anche sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity sulla quale rimane fruibile anche nei giorni successivi alla diretta. La puntata vive inoltre sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. Come ogni sera, a testare il termometro sui social sarà Rebecca Staffelli, che quest’anno è anche entrata all’interno della Casa.