Fonte: IPA Alfonso Signorini

Passano i mesi nella casa del Grande Fratello e tensione e stress fanno sentire il proprio peso. Per quanto si ripeta costantemente che i lavori veri e faticosi siano altri, il che è decisamente vero, è innegabile come la reclusione forzata abbia un impatto sulla psiche. Mancano gli affetti e si è costantemente in scena, su di un palco, con numerose telecamere puntate. Ogni frase è controllata e giudicata e la privacy è inesistente. Dei vari concorrenti del reality pare che Jessica Morlacchi sia quella maggiormente in crisi. Non è da escludere, dunque, che possa abbandonare il reality.

Jessica Morlacchi in crisi

Il GF quest’anno ha già dovuto salutare Enzo Paolo Turchi per problematiche fisiche, per poi accettare la richiesta d’uscire di Yulia Bruschi. Quest’ultima si ritrova infatti nella necessità di difendersi legalmente dalle accuse del suo ex compagno.

Tra un intrigo romantico e l’altro, però, lo sguardo è ora rivolto a Jessica Morlacchi, che sembra aver raggiunto il massimo della sopportazione. Amanda Lecciso, chiacchierando di notte con Luca Calvani e Javier Martienz, si è così espressa: “Jessica è in forte crisi e vorrebbe andarsene”.

Non è di certo una fase semplice per la cantante, che si è ritrovata numerose volte al centro dell’attenzione. Nel corso delle puntate, infatti, ha dovuto giustificare i suoi atteggiamenti nei confronti di Giglio prima e di Calvani poi. Teme che l’immagine di sé giunta all’esterno possa essere distorta e, generalmente, è fisicamente e mentalmente provata.

Parlando con Zeudi Di Palma, Morlacchi aveva detto: “Sto proprio fuori in questo periodo. Sono arrivata. Metti i tre mesi e mezzo passati qui dentro, sono fusa. Sono davvero arrivata al limite”. Un duro colpo per il Grande Fratello, dovesse concretizzarsi questo scenario, dal momento che si sta parlando di una delle grandi protagoniste di questa edizione. Di certo divisiva ma, nel bene e nel male, seguitissima. Alfonso Signorini ha bisogno di Jessica Morlacchi per tenere alta l’attenzione del pubblico e, ovviamente, farà di tutto per rassicurarla e tenerla all’interno della casa di Cinecittà.

GF, altri concorrenti a rischio uscita

Jessica Morlacchi è in crisi, certo, ma non è la sola. Stando alle confidenze di Calvani, Lecciso e Martinez, infatti, ci sarebbero altri due concorrenti quasi al limite di sopportazione. Durante un colloquio notturno, l’attore toscano ha spiegato d’essere al corrente della fragilità attuale della cantante. Al tempo stesso, però, ha sottolineato come non sia l’unica: “Mi ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei”.

Di tutt’altro parere la Lecciso, che nella casa del GF si trova evidentemente a proprio agio: “Mi devono proprio sbattere fuori, spalle al led e poi via. Altrimenti non me ne vado”. È stato fatto poi riferimento anche a un segreto di Tommaso, che avrebbe un peso enorme in questa storia. Ecco le parole sibilline di Amanda: “Vabbè, Tommy ha quella cosa”.

Nessuno ne parla apertamente in casa, però. Tutti o quasi sanno ma dinanzi alle telecamere si mantiene il riserbo più assoluto. Una questione che però prima o poi salterà fuori, considerando come Mariavittoria pare stia prolungando questa relazione proprio a causa di questo non detto molto delicato.