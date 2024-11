Grande Fratello, denuncia per Yulia Bruschi: le accuse

Fonte: IPA Yulia Bruschi

Dopo un’edizione del Grande Fratello, quella del 2023, che ha riscosso un certo successo, anche per la stagione attuale del reality show, la produzione ha scelto di far convivere, nella casa più spiata d’Italia, sia dei vip, che alcuni personaggi nip, non precedentemente noti, quindi, al pubblico televisivo.

Tra i diversi concorrenti, che hanno varcato la Porta Rossa del Grande Fratello 2024, sconosciuti ai telespettatori, si trova anche Yulia Bruschi, ex tentatrice e influencer di origine cubane. La gieffina sta vivendo la sua avventura nella casa, lasciandosi andare, anche, ai suoi sentimenti per il compagno d’avventura, Giglio, ma fuori dalle mura protette del loft, la concorrente sarebbe stata raggiunta da una denuncia, che sarebbe stata presentata dal suo ex fidanzato Simone Costa.

Yulia Bruschi, la presunta denuncia a suo carico

Yulia Bruschi è una delle protagoniste del Grande Fratello 2024, visto che, fin dai suoi primi momenti nella casa più spiata d’Italia, la concorrente si è fatta notare per il suo carattere piuttosto forte. L’influencer, infatti, ha, fin da subito, battibeccato con Jessica Morlacchi e, in seguito, ha cominciato un rapporto amoroso con Giglio, suo compagno d’avventura.

La liason amorosa ha chiamato in causa, ovviamente, l’uomo con cui si stata frequentando fuori dal reality show, Simone Costa, che ha deciso di fare il suo ingresso nel loft romano, per chiarire la sua situazione con la ragazza. Proprio in quel confronto a due, molti telespettatori avevano notato un’evidente cicatrice sul volto dell’uomo e, adesso, sarebbe stata svelata la causa di quel segno sulla pelle.

Come rivelato da Nuovo Tv, Yulia Bruschi avrebbe procurato la cicatrice all’ex fidanzato e, per questo, sarebbe stata da lui denunciata: “Clamoroso al Grande fratello! Yulia Bruschi è stata denunciata dall’ex compagno Simone Costa… L’uomo mostra la cicatrice sul viso, segno della ferita che, a quanto sostiene, gli è stata procurata dalla gieffina poco prima che lei entrasse nella Casa”.

Anche l’ex gieffino Biagio D’Anelli sarebbe intervenuto sulla questione, come riportato da Il Mattino, spiegando che la ferita sarebbe stata inferta con un bicchiere di vetro: “Questa volta vi espongo i fatti in maniera seria, non sto qui a ironizzare sul Grande Fratello perché qui si parla di vita vera. Una gieffina è stata denunciata penalmente lo scorso 12 settembre, e secondo me ancora non lo sa, dal suo ex o attuale compagno. È stata denunciata per una situazione veramente schifosa, vergognosa, ed è scritto agli atti. Ho letto tutto quello che è accaduto. Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno. La concorrente in questione è Yulia Bruschi”.

Yulia Bruschi all’oscuro di tutto?

Yulia Bruschi e Giglio stanno continuando a vivere felici la loro storia d’amore dentro la casa del Grande Fratello, ma la ragazza sarebbe del tutto all’oscuro di una denuncia a suo carico: “La denuncia è stata fatta presso il Tribunale di Lucca. La ragazza pensa fuori di trovare fan e lustrini. Invece fuori avrà tantissime rotture burocratiche perché girerà per tribunali e dovrà affrontare questa denuncia penale che le è stata fatta. Quindi è doveroso che il Grande Fratello metta al corrente questa ragazza perché lei pensa di stare bella e beata e pensa che nessuno sa quello che ha fatto, ovvero spaccare i bicchieri in faccia un ragazzo che giustamente l’ha denunciata”.

Simone Costa avrebbe confermato quanto rivelato da Biagio D’Anelli, commentando il suo post: “Non so come tu abbia fatto ma è tutto vero”.