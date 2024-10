Tra Yulia e Giglio sta nascendo qualcosa ed è sotto gli occhi di tutti. È tutto accelerato all’interno della casa del Grande Fratello. Lo si ripete ogni anno e questa edizione non fa eccezione. Il loro legame sta crescendo sempre più, nonostante lei sia ufficialmente fidanzata. All’esterno l’attende una persona, alla quale però la giovane non sembra pensare ormai da un bel po’. Scatta allora la sorpresa: Simone, il suo compagno, è in trasmissione ed è desideroso di un confronto.

Yulia e Giglio

Per Jessica Morlacchi, Yulia è sulla via dell’innamoramento. Lei ha fatto un necessario passo indietro rispetto al giovane, ma l’acidità nei confronti della coinquilina rimane. Non è un caso se proprio lei si ritrova, per volere del GF, a incontrare Simone, il fidanzato di Yulia, deluso dal suo atteggiamento.

Chiamata in Mistery Room, Yulia spiega come questo rapporto sia per lei molto speciale. Giglio è una persona che la fa star bene e alla quale non intende rinunciare. Lui è invece in Confessionale e calma un po’ i toni. Lei sembra molto presa, mentre lui non si fa problemi, semplicemente, nel dire di provare un certo interesse e di volerla conoscere molto di più”. Non un freno tirato il suo, sia chiaro, ma c’è più realismo nella sua reazione, il che è apprezzato dal pubblico.

Cesara Buonamici tenta allora di accendere un po’ il fuoco, chiedendo a Giglio se preferirebbe raggiungere la vittoria finale del Grande Fratello o continuare ad aver al fianco Yulia: “Meglio Yulia”. Lei è dello stesso parere e aggiunge: “Io ho già vinto”.

Jessica incontra Simone

Simone è stato presentato a Jessica Morlacchi in maniera molto particolare, come un “uomo che ha insistito per entrare e conoscerla”. Dopo delle presentazioni un po’ imbarazzate, spunta un dettaglio importante: Lucca. Da qui a capire che è il fidanzato di Yulia il passo è breve.

Lui sorride sornione e sembra non volere altro che togliersi questo sassolino dalla scarpa, chi sa perché in diretta nazionale. Jessica, dal canto suo, apprezza il fatto che lui abbia avuto il coraggio di entrare in casa.

Lui non sembra avercela con nessuno, tranne che con Yulia. Ha infatti fatto i complimenti a Jessica e ha descritto Giglio come un gran bravo ragazzo. Ha soltanto una persona in mente come artefice di tutto e colpevole.

Yulia e Simone, il confronto

Yulia non è propriamente una donna che vanta una sola faccia. Ne ha raccontate e combinate un po’. È stato spiegato come ci fosse un accordo con Simone, che non avrebbe dovuto mostrare la propria faccia. Di fatto questa era un’esperienza che lei voleva vivere pienamente e da sola. Lui ha dunque rotto l’accordo segreto, così da chiudere per sempre questa storia ormai archiviata.

Del resto, svela Alfonso Signorini, ai provini lei si era presentata come single. Dopo pochi giorni dall’ingresso ha poi svelato d’essere fidanzata.

Il suo compagno si è così espresso: “Stiamo insieme da 5-6 mesi. L’ho conosciuta a una cena e al tempo io frequentavo un’altra ragazza, lasciata per Yulia. Abbiamo convissuto e le ho presentato la mia famiglia, compreso mio figlio di 13 anni”.

Clima teso, con lei che sperava che l’accordo venisse rispettato. Si passa così da un “mi fa piacere di vederti” a un melanconico “Non pensavo di vederti qui”. Nonostante quest’esperienza non sia iniziata da così tanto tempo, lei ha ammesso candidamente che i suoi sentimenti sono cambiati. Una conferma di quanto spiegato la scorsa settimana.

Addossa un po’ la colpa di tanta repentinità al GF stesso e spiega: “I sentimenti qui vanno molto veloci. Sai benissimo come sono fatta e avrei avuto modo di parlare con te una volta uscita. Quest’esperienza si vive a mille e non è semplice”.

Lui però tenta di tagliare corto, perché di tante giustificazioni se ne fa poco. Vuole sentirsi dire le stesse parole già pronunciate, ma stavolta faccia a faccia. Lei fatica a dirgli che è tutto finito, mentre lui non vorrebbe altro, così da voltare pagina per davvero.

Yulia ribadisce che non è semplice e, di fatto, sorge il sospetto che in casa si porti avanti un teatrino per la carriera e, al tempo stesso, si voglia evitare di gettare al vento le sicurezze all’esterno.

Il suo fidanzato, ormai ex, non è però disposto a stare a questo gioco. Le chiede allora di togliersi l’anello che porta al dito. Un pegno d’amore che per lui ha un enorme valore. Una storia terminata, dal suo punto di vista, e le dice di godersi la casa a pieno, senza però sventolare quel simbolo. Lei, dal canto suo, si barrica dietro un “non è come pensi”. Continua a interrogarsi, inoltre, sul perché lui abbia scelto di venire fino a Roma, come se qui non potesse spiegargli la realtà delle cose, il che ci riporta all’ipotesi del teatrino: “Sai tutte le cose che abbiamo passato e quanto sei importante per me. Una volta fuori, ti avrei dato delle motivazioni”.

L’accordo

Non soltanto Yulia e il fidanzato Simone avevano concordato di non ritrovarsi al GF in una situazione del genere, lui le aveva fatto una precisa richiesta. Pur lasciandola libera di godersi pienamente l’esperienza, al netto di carezze, giochi di vario genere e anche baci a stampo, aveva precisato di non voler essere umiliato. In parole povere, nessuna frequentazione vera e propria e scandali sotto le coperte.

Lei in poco tempo ha dato il via a una storia d’amore parallela, che le sta dando grande risalto nella casa. Perché è venuta meno alla parola data? Perché i sentimenti si evolvono in maniera rapida e incontrollabile, ha spiegato. Al termine di questo lungo segmento, tutti patteggiano con Simone, opinioniste comprese. Jessica Morlacchi dice poi a Yulia di riflettere con grande attenzione. La casa, spiega, potrebbe toglierle qualcosa di molto importante al di fuori, nella vita reale.