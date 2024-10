Fonte: IPA Yulia Bruschi

Nella serata del 14 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Grandi protagonisti dell’episodio serale, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo che hanno raccontato, sotto una nuova luce, il loro grande amore, smentendo ogni crisi tra di loro. Anche le altre relazioni amorose, presenti nella casa, hanno avuto uno spazio in puntata.

Un gruppo che balla, voto: 10

Ad aprire la puntata del 14 ottobre 2024 sono stati gli stessi concorrenti che si sono esibiti, nuovamente, in un balletto, coreografato da Enzo Paolo Turchi. Non è la prima volta che il gruppo s’impegna in un siparietto artistico che non dispiace per niente al pubblico da casa, visto che è abituato a dei cast di concorrenti senza arte né parte, che non fanno altro che aggirarsi senza meta per i corridoi della casa più spiata d’Italia. Per una volta, i concorrenti hanno dimostrato di riuscire a intrattenere e a impegnarsi in un reale momento di spettacolo.

Ovviamente senza la bravura di Enzo Paolo Turchi nulla sarebbe possibile, come sottolineato dallo stesso Alfonso Signorini: “Fai ballare anche i tavoli”.

Yulia Bruschi frena con Giglio, voto: 5

Ancora una volta le presunte coppie del reality show sono state al centro dell’episodio serale, ma, prima di parlare dell’ormai famosissimo quadrilatero, formato da Javier Rodriguez, Shaila Gatta, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, Alfonso Signorini ha voluto affrontare in puntata il feeling speciale che lega Yulia Bruschi e Giglio, raccontando la loro difficoltà a stare lontani l’uno dall’altra.

La gieffina che ha cominciato il suo percorso da fidanzata e, pian piano, cambia versione e sembra pendere verso il compagno d’avventura, ha ammesso la loro intesa particolare: “C’è una grandissima intesa con Giglio, questo è evidente… Il rapporto sta crescendo sempre di più… Rapporto molto puro”, ma, anche questa volta, ha deciso di mettere dei paletti e dei freni ben evidenti alla loro frequentazione, definendola una semplice conoscenza e non una relazione.

Anche quando Giglio ha svelato la sua intenzione di costruire qualcosa di più con lei: “Da parte mia c’è una curiosità diversa dalla conoscenza”, lei ha nuovamente parlato di amicizia, esternando la sua paura di ferire sé stessa: “A oggi mi va bene la sua amicizia”.

Jessica Morlacchi, intervenuta nella discussione, ha ben chiarito le posizioni dei suoi compagni d’avventura: “Anche stasera io sento comunque, sottolineare ‘Poi quello che sarà sarà’, non si sta aprendo, come vedo molto aperto Giglio”. Si viaggia, ancora, quindi, a due differenti velocità.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, il lieto fine: voto 10

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno fatto vivere un incubo a tutta Italia, nel corso della puntata del 7 ottobre 2024 del Grande Fratello. Come sottolineato anche da Alfonso Signorini, sembrava di dover vivere una nuova separazione tra Albano Carrisi e Romina Power, una nuova favola collettiva che si distruggeva. Ma, fortunatamente, così non è stato, perché, nel corso dell’episodio del 14 ottobre 2024 del programma televisivo, i due hanno smentito la crisi, facendoci, nuovamente, sognare sul vero amore.

Helena Prestes perde punti, voto: 5

Helena Prestes ha passato le prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello, dimostrando al pubblico grande carattere e determinazione, anche nelle situazioni più difficili, come il conflittuale rapporto con Lorenzo Spolverato. Ma, adesso, la gieffina ha deciso di riprendere il suo rapporto con il compagno d’avventura, tornando indietro su tutte le posizione prese in passato, è dimostrando un po’ d’incoerenza.